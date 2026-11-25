TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının özel bütçe, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye'de tarımın ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve görüşülen bütçenin çiftçiye umut olmadığını savundu.

Mazotun fiyatının son 5 yılda yüzde 800, gübre, ilaç ve tohumun ise son 1 yılda yüzde 50 arttığını ifade eden Barut, bu şartlarda çiftçinin üretim yapamayacağını savundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "Tarım ürünlerinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" ifadelerini kullandığını anımsatan Barut, "Bu rekorun kime ne faydası var? Dikimi yapılan ürünler ağacında dalında, ekimi yapılan ürünler de toprakta çürümeye terk edilmiş. Çiftçi birçok ürününü maliyetinin altında satıyor." ifadesini kullandı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, tarım alanlarının her geçen gün daraldığını, tarımsal girdi maliyetlerinin arşa çıktığını belirterek, tarımın her geçen gün cazibesini yitirdiğini savundu.

Türkiye'nin orta ve uzun vadeli tarım planlaması olmadığını ileri süren Demir, tarım politikalarının her geçen yıl belirsizlik ürettiğini iddia etti.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'in konuşmasındaki "bizim Kürdistan bölgesi" ifadesine tepki gösteren Komisyon Başkanı Mehmet Muş, "Böyle ifade olur mu ya? Israrla kayıtlara geçirme çabası görüyorum. Anayasa'ya aykırı yaptığınız, bir faydası yok. Ben, size Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir milletvekili olarak bu konuşmayı verdim. Bunu lütfen tekrarlamayın." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarıma verilen desteğin çiftçilerin bankalara olan borcunun yüzde 10'unu ancak karşıladığını ifade ederek, çiftçinin 2002'de tarım sektörüne hizmet sağlayan bankalara 2,4 milyar olan borcunun şimdi 1 trilyon 564 milyar olduğunu söyledi.

Sarıbal, Türkiye'nin bu yılın 9 ayında 12 milyar dolarlık tarımsal ürün ithalatı bulunduğunu ifade ederek, "Benim topraklarımda, güneşimde çiftçimin emeğini başka bir yere peşkeş çekemezsiniz. Bu toprakları korumak zorundasınız. Bu çiftçiyi ayakta tutmak zorundasınız, bu çiftçiyi üretimde bulundurmak zorundasınız. Çiftçinin yaşı oldu 60, köylerde insan kalmadı." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, toprağa, suya ve üreticiye sahip çıkmanın aynı zamanda milli güvenliğe sahip çıkmak olduğunu belirterek, tarıma ayrılan kaynakların ülkenin geleceğine yapılan yatırım olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, çiftçinin bankalara olan borcunun 1 trilyon 439 milyar liraya ulaştığını ifade ederek, "Bu rakamın arkasında traktörünü ipotek ettiren, tarlasını teminat gösteren, geçen yılın borcunu bu yıl çektiği krediyle kapatmaya çalışan üreticilerimiz var. Ağustos 2026 verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 30'un üzerinde artarken çiftçinin sattığı ürünlerin fiyatındaki artış yüzde 22'nin altında kalmıştır. Üretici borçlandıkça toprağın üzerindeki ekonomik bağımsızlığını da kaybediyor." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, savaşlar, iklim değişikliği, zirai don ve kuraklığın üretimi zorladığını, gıda ve su güvenliğini, kırsal kalkınmayı ve ekonomik bağımsızlığı planlı üretim ve çiftçi desteğiyle güçlendirdiklerini söyledi.

Açıkkapı, 185 ülkeye 2 bin 226 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç eden Türkiye'nin fındık, incir, üzüm, ayva, kiraz, kayısı, defne, çam balı, çipura, levrek ve dondurulmuş alabalıkta dünyanın en önde gelen ihracatçıları arasında yer aldığını belirtti.

Son 24 yıllık su yatırımlarının güncel fiyatlarla 4 trilyon 840 milyar liraya ulaştığını ifade eden Açıkkapı, "Orman varlığımız 23,4 milyon hektar. Erozyonla taşınan toprak yılda 500 milyon tondan 113 milyon tona indi. FAO'ya göre ağaçlandırmada Avrupa'da birinciyiz, dünyada dördüncülükten üçüncülüğe çıktık. Yangına ilk müdahale ortalaması 40 dakikadan 11 dakikaya indi." ifadelerini kullandı.

"Yapay zekayı yaygınlaştıralım"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Bakanlığın B-Reçete uygulamasını yerinde bir uygulama olarak gördüklerini belirterek, çiftçinin zamanında teknik bilgi alabileceği bir saha çalışmasıyla güçlendirilmesinin yerinde olacağını söyledi.

Karakaya, su konusunun son derece önemli olduğunu ifade ederek, "İki kaynak: Toprak ve su. Çiftçi, ekim kararını vermeden önce tarlasına suyun ne zaman geleceğini ve ne kadar su kullanabileceğini bilmeli, üretimi de sulama yatırımlarını da buna göre planlamalıyız." dedi.

Genç çiftçinin köyde geçinebileceği bir düzeni oluşturmak zorunda olduklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Genç çiftçiyi kırsalda tutmanın yolu öncelikle orada geleceğini kurabileceği şartları sağlamaktır. Tarıma dayalı işlerin ve ortak yatırımların yörede iş ve gelir yaratmasını sağlamak zorundayız. Tarım meslek liselerini güçlendirelim, çiftçi eğitimini sahaya alalım. Yapay zekayı yaygınlaştıralım, doğru kullanımını öğretelim. Bakanlığın, Tarım Orman Akademisinde yapay zeka destekli uygulamalar için yürüttüğü hazırlıklardan bilgimiz oldu. Çiftçi, bu araçları sulama zamanını değerlendirmek, maliyet hesabı yapmak veya tarlasında gördüğü bir belirti hakkında ön bilgi edinmek için kullanabilir ve bunların çok ciddi ekonomik anlamda da faydaları olacaktır."

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, ülkenin her yerinde zeytin, limon, mandalina, elma, çeltik, fındık ve fıstık üreticilerinin artan maliyetlere rağmen dibe vuran düşük alım fiyatları karşısında mağdur olduğunu söyledi.

Üreticilerin yaptıkları masrafları karşılayamadığını, emeklerinin karşılığını bir türlü alamadığını ve zarar ettiğini öne süren Kocamaz, "Bu ürünler yalnızca üreticilerin geçim kaynağı değildir, aynı zamanda kırsal istihdam, bölgesel ekonomi, gıda arzı ve ülkemizin tarımsal üretim kapasitesi açısından stratejik öneme sahiptir." dedi.

Kocamaz, ülkenin birçok tarım bölgesinde üreticilerin büyük bir çaresizlik içerisinde olduğunu savunarak, "Bugün, çiftçimizin ürettiği tüm ürünler dalında bekliyor. İhracat güzergahlarında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yanlış ihracat politikaları yüzünden pazarlar kaybediliyor, yeni pazarlara ulaşmak da zorlaşıyor. Nakliye maliyetleri artıyor. İç piyasada fiyatlar üretim maliyetlerini dahi karşılayamıyor." ifadelerini kullandı.

Komisyon'da, söz alan milletvekilleri şahısları adına görüşlerini dile getiriyor.