Tarım ve Orman Bakanı: Gıda İhracatını 35-40 Milyar Dolara Çıkarmak İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı: Gıda İhracatını 35-40 Milyar Dolara Çıkarmak İçin Çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı: Gıda İhracatını 35-40 Milyar Dolara Çıkarmak İçin Çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatını artırmak için çalıştıklarını açıkladı. Bakan Yumaklı, Amasya'da düzenlenen güneş enerji paneli dağıtım törenine katıldı ve üreticilere desteklerini iletti.

15.02.2024 18:44  Güncelleme: 18:55
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatını 35-40 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yaylalar Aydınlansın, Hayvancılık Canlansın, Sütün Kalitesi Artsın Projesi" kapsamında Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen güneş enerji paneli dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, göçer hayvancılık yapan üreticilere güneş enerji panellerini teslim etti. Ülkenin verimli topraklarını işleyen fedakar üreticileri desteklemek için projeler geliştirildiğini belirten Bakan Yumaklı, "2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatımızı 35-40 milyar dolara çıkarmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Bakan Yumaklı, 42 üreticinin yüzde 75 hibe desteğiyle projeden faydalandığını vurguladı. Üreticiler, destekleri dolayısıyla Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti.

Suluova TDİ Besi OSB'deki iki tesiste incelemede bulunan Bakan İbrahim Yumaklı, "Biz istiyoruz ki, ülkemizde üretim sürdürülebilir, verimli olsun. Üreticiler ürettiklerinin ve emeğinin karşılığını alsın" şeklinde konuştu.

Amasya Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Yılmaz Doruk'tan ildeki tarım ve hayvancılık alanlarında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı'nın temaslarına AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı: Gıda İhracatını 35-40 Milyar Dolara Çıkarmak İçin Çalışıyoruz - Son Dakika

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