Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki gösterdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı vesilesiyle ziyarette bulunduğu Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, 'Mesele, sadece bir ülkenin mazlum ve mağdur insanlara uyguladığı soykırım değildir, Anadolu'nun savunmasıdır' dedi.

16.06.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı vesilesiyle ziyarette bulunduğu Kastamonu'da yaptığı açıklamasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Mesele, sadece bir ülkenin mazlum ve mağdur insanlara uyguladığı soykırım değildir, Anadolu'nun savunmasıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Kastamonu'ya geldi. Kastamonu Valiliğinde düzenlenen bayramlaş programına katıldıktan sonra Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleriyle de bayramlaşan Bakan Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti'de il ve ilçe teşkilatları ile ilçe belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ve partililerle bayramlaşan Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, bayramların bağlılığı sağlayan en önemli değerlerden biri olduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı'nı kutladıkları şu günlerde yürek burkan olayların yaşanmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Daha öncesinde yaptıklarına, 'Olmadı' deyip inkar eden bir katliamın icracısı, bir ülkenin bütün dünyanın başına sardığı bir belayı görüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü bunun iki unsuru var. Bir tanesi, millet olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuşuzdur. İkincisi, bunu Cumhurbaşkanımız birkaç defa söyledi, olay sadece bir ülkenin mazlum ve mağdur insanlara uyguladığı soykırım değildir. Anadolu'nun savunmasıdır aynı zamanda, bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Biz o büyük idealleri, onların tabiriyle 'büyük' dedikleri idealleri biliyoruz, farkındayız. Dolayısıyla bizim hem mazlum ve mağdur, aynı dine mensup insanların uğramış olduğu zulmü ve soykırımı bir taraftan engellemek için var gücümüzle çalışırken, diğer taraftan dünyanın nereye doğru gittiğini, onun sonuçlarının engellenmemesi halinde o ideallerin nereye kadar uzanabileceğini mutlaka hepimizin göz önünde bulundurması gerekir. Sevgiyi de merhameti de dayanışmayı da bir arada olmayı da aramızda yaygınlaştırarak bağlılıklarımızı daha da güçlendirerek inşallah bu süreçleri en iyi bir şekilde geçireceğiz. Katliamın büyük çoğunluğunu çocuklar, yaşlılar, kadınlar gibi savaşla alakası bulunmayan insanlar oluşturuyor. Onların mağduriyetlerini engellemek için dünyada Türkiye'nin önderliğinde var olan bu karşı koymayı inşallah yine Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür. Bu beş ülke dünyadan daha büyük değildir' kavramını da oturtarak çözeceğiz inşallah" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı ideallerinin olduğuna belirten Bakan Yumaklı, "Bu ideallerimizi de her zaman için diri tutmak zorundayız. Bir tanesi, zayıf olduğunuzda neler olabileceğini bize gösterirken diğer tarafta güçlü olduğunuzda ortaya koyduğunuz her duruş bir sonuç almaya doğru gidiyor. Dolayısıyla bayramları da sahip olduğumuz değerleri de bu minvalde birlik beraberliğimizi pekiştirme misyonu olarak değerlendireceği" şeklinde konuştu.

Hep birlikte bir ve diri olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılına ulaşacaklarına inandığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Yolumuz millete hizmet yoludur. Parti olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılında olması gerektiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Genel Başkanımızın bize çizdiği hedeflere ulaşmakla ilgili ne gerekiyorsa yapmayı bir amaç, hepimiz için bir hedef belirlemiş durumdayız. Hep şöyle diyoruz, bizler milletimize, devletimize olması gereken hizmeti ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte inşallah Türkiye'nin ikinci yüzyılına ulaşacağız. Tabii bunun için halihazırda AK Parti teşkilatlarının Türkiye'nin bugüne kadarki gelişme sürecinde sağlamış olduğu katkının bugünden sonra da bu yolda devam edeceğini, etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu da partililere hitap ederek bayramlarını kutladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Kurban Bayramı, Kastamonu, İsrail, Gazze, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
17:08 Rodos Adası’na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı Rodos Adası'na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
17:39 Hacer’i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü Vahşi cinayetin arkasından “kıskançlık“ çıktı Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı
17:29 EURO 2024’te silah sesleri Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı
17:21 Dolar için ABD’li bankadan korkutan rapor Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor
16:47 Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak
16:38 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye bayram telefonu Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu
16:31 Ayvalık’ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor Ayvalık'ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 21:12:28. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement