Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sındırgı\'da açılış törenine katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde açılış törenine katıldı.
Sındırgı'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından hayata geçirilen eserlerin açılış töreni gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törende Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kısa birer konuşma yaptı. Başkan Yavaş, ilçesinin özellikle kornişon salatalık üretiminde Türkiye 1.'si olduğunu vurguladı.
Bakan Yumaklı yaptığı konuşmada, "İnşallah biz burada bugün Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Sındırgı Belediyemizin de Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla oluşan yatırımların açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bizler her zaman söylediğimiz gibi milletimize hizmetkar olmaya talip olan, bu uğurda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 7/24 çalışan onun ekipleriyiz. Burada iş merkezi ve sosyal yaşam alanı, bilim ve sanat merkezi, doğal boya tekstil ve inovasyon merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, market, aşı üretim tesisi, hatıralar çeşmesi, yol çalışmaları, artık su arıtma tesisi açılışını yapıyoruz. Yani kardeşlerim belediyecilik neyse işte bu. Bunu da göstermiş oldu belediyelerimiz. Hizmet dediğiniz şey budur işte. Vatandaşın hayat kalitesini arttırmak için çalışmak budur. Son 21 yılda Balıkesir iline yapılan destek miktarı 74.2 milyar lira. Tarımsal ve yatırım desteği. Bu konuda tarla ürünlerindeki artışın yaklaşık 5 kat arttığını, hayvansal üretimin yüzde 123, küçükbaş sayısının yüzde 58, büyükbaş sayısının yüzde 123 ve kanatlı sayısının da yüzde 83 arttığını söylemem lazım. Yeter mi yetmez. Çünkü Balıkesir'in çok daha iyi bir potansiyeli var. Su olmazsa tarım olmaz bunu hepimiz biliyoruz. Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesini bu yıl gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Sındırgı ovasını ve Balıkesir ovasını da içine alacak yaklaşık 24 bin 700 hektarlık alanın sulandığı İkizcetepeler ve Çaygören barajlarının sulamalarının kapalı sistemlere alınmasıyla ilgili planlamalar da başladı. Bundan sonraki dönem için sulama projelerimiz birinci önceliğimiz oldu. Balıkesir'de de bu projelere hız vereceğiz inşallah" dedi.
Programın sonunda kurdele kesim töreni düzenlendi. - BALIKESİR
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