Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ümraniye\'de Kastamonulularla Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ümraniye'de Kastamonulular Dayanışma Derneği, (KASDER) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Bakan Yumaklı, "İşte altılı masalar, yedili masalar kapalı kapılar altındaki pazarlıklar yerle yeksan oldu. Bugün gerçekten samimi olmuş olsalardı hala bir ve beraber olurlardı. Onları darmadağın etmek için sadece ve sadece menfaatlerinin ortadan kalkması yetti" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ümraniye'de düzenlenen etkinlikte Kastamonulular ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile sohbet eden Yumaklı, hemşehrileriyle hasbihal etti.
"Altılı masalar, yedili masalar kapalı kapılar altındaki pazarlıklar yerle yeksan oldu"
Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 10 seneye bakalım bu memleket nerelerden dönmüş. Emin olun bu ülkeyle ilgili zerre kadar bir tahayyülü olmayan sadece ve sadece menfaatlerin üzerine kurulu hatta gene kendi menfaatleri olsa dahi kimlerin menfaatlerini savundukları belli olmayan kişiler tarafından bu memleketin yönetimine talip olundu ama hamdolsun bu memleketin insanı onları gördü ve 28 Mayıs'ta bu gidişatın görüp öyle bir virajdan döndük ki bugün hangi problemleri yaşayacağımızı bize örnekler ile gösteren işte altılı masalar, yedili masalar kapalı kapılar altındaki pazarlıklar yerle yeksan oldu. Bugün gerçekten samimi olmuş olsalardı hala bir ve beraber olurlardı. Onları darmadağın etmek için sadece ve sadece menfaatlerinin ortadan kalkması yetti" diye konuştu.
"Hepimiz şu andan itibaren 31 Mart için çalışmaya başlayacağız"
Bakan İbrahim Yumaklı konuşmasının devamında, "Bu memleketin Cumhurbaşkanı bu millet için kendini feda etmiş, adamış olan insan 28 Mayıs'taki o seçim sonrası konuşmasının belki de üçüncü ya da dördüncü paragrafında dedi ki bizim daha işimiz bitmedi 31 Mart var. Hepimiz şu andan itibaren 31 Mart için çalışmaya başlayacağız. 20 yıllık bir mirasın üzerine konup hiçbir şey yapmadan ben yaptım demez kimse bu anlayıştan bu memleketin kurtulması lazım, bizim vaktimiz yok. Bu memleket 2023'ün 6 Şubatında bütün dünyada kabul edilen herhangi bir ülkenin başına geldiğinde o ülkeyi çökertecek büyük bir felaketle karşılaştı ama Cumhurbaşkanımız daha birinci günden biz bunun altından kalkarız dedi işte dün, bugün, yarın, pazartesi, salı tek tek hepsine giderek o insanların evlerini kendilerine teslim edecek" dedi.
"Kendisini memleketin adayanlarla kendi menfaatleri için adayanları ayrım yapmamız lazım"
Bakan Yumaklı konuşmasının sonunda, "Kendisini bu memlekete bu memleketin insanına adamış olanlarla, kendi menfaatlerini ön plana koyma diğerlerini hepsini garnitür olarak ortaya koyanların arasında bir ayrım yapalım, ya ne olur ki bir de şöyle olsun diyemeyiz. Neden diyemeyiz, Suriye'deki insanlar da aynı şeyi söylüyordu bugün darmadağın oldular. Irak'taki insanlar da bugün öyle diyorlardı darmadağın oldular. İki kardeş ülke Rusya'yla Ukrayna Ukraynalılarda öyle söylüyordu ne var ki canım diyordu, Rusya bize mi saldıracak diyordu ama oldu." diye konuştu.
"Kastamonulular yanlış yapmaz"
Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da, "Senelerin gayreti bu her sene bu toplantılarda konuşulur. Kastamonulular yine yanlış yapmaz. Kastamonu, milliyetçi, muhafazakar, vatanına, milletine, bayrağına bağlı güzel insanlarımızın olduğu yer, onun için önümüzdeki seçimde çok fazla bir şey söyleyeme gerek yok. Murat Kurum Başkanımıza birer tane fazla oy toplayalım. İstanbul'u biran evvel iş bilmez insanlardan kurtaralım asıl sahibine teslim edelim, hizmetlerle buluşturalım" dedi. - İSTANBUL
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, 'Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacağını söyledi. Kendisine devam etmesi yönünde teveccüh gösterenlere teşekkür eden Koç, bu kararının Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inandığının altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe uyarı geldi. Uzmanlar, Hakkari depremi sonrası aynı bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz'' dedi.
Son Dakika › Politika › Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ümraniye'de Kastamonulularla Buluştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?