Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin bilgi vererek, "İzmir Buca, Kütahya Gediz ve Balıkesir Altıeylül'de çıkan orman yangınlarına 14 uçak, 30 helikopter, 103 kara aracımız ve 647 ormanın kahramanı sevk edildi. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" dedi. - ANKARA