Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gümüşhane'de iftar programında konuştu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gümüşhane'de iftar programında konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gümüşhane\'de iftar programında konuştu Açıklaması
13.03.2026 21:02
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti'nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve milli savunma sanayisinde sağladığı başarılar Allah korusun bugün bizleri çok farklı bir tabloyla karşı karşıya olmaktan geri koymuştur.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " AK Parti'nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve milli savunma sanayisinde sağladığı başarılar Allah korusun bugün bizleri çok farklı bir tabloyla karşı karşıya olmaktan geri koymuştur." dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Yumaklı, iftar programına katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yumaklı, İslam dünyasında, özellikle bölgede ramazanda başlayan saldırıların bir an önce durmasını temenni ederek, "İki yıl önce maalesef büyük çoğunluğu 70 binin üzerinde kadın ve çocuktan oluşan Gazze'de adeta bir toplumun soykırımına hepimiz şahitlik ettik ve hala da şahitlik ediyoruz. Buna sadece bütün dünyada dur diyen Türkiye ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu." ifadelerini kullandı.

"Savaşın durması için dediğim gibi Türkiye olarak her türlü gayreti, teması gerçekleştiriyoruz" diyen Yumaklı, şunları kaydetti:"

"Diplomasinin bütün unsurlarını kullanıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yoğun bir mesai harcıyoruz. Buradaki bütün amacımız bölgemizde barışın, huzurun ve istikrarın temin edilmesidir. Bu manevi iklimin verdiği güçle de ülkemizin bekası için çalışıyoruz. En önemli husus terörüz Türkiye hedefidir. Biz bu hedefimize doğru kararlı adımlarla yürürken, sahip olduğumuz manevi bağlara, kardeşlik bağlarına güveniyoruz."

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarları olarak teröre karşı yürütülen etkili ve kapsamlı mücadele elbette terörsüz Türkiye'nin en önemli anahtarı oldu. Askeri operasyonlardaki kararlılık, yapılan demokratik reformlar, bölgeye götürülen hizmet ve yatırımlarla terör örgütünün bütün dayanaklarını kaybetmesine sebep oldu. Bildiğiniz gibi terör örgütü de kendini feshederek silahları teslim etti ve yeni bir süreç oluştu. Son olarak, Gazi Meclisimizin Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yol haritası inşallah bu anlamda hedeflere ulaşmak için önemli bir etki oluşturacaktır. Bunu milletimiz adına yürekten temenni ediyoruz."

"AK Parti'nin yaptığı güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etme mücadelesidir"

Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı tutumlarıyla inşallah ülkemiz bu süreçten sağ salim çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin AK Parti hükumetlerinin en başından beri temel hedefi olduğunun altını çizen Yumaklı, "AK Parti'nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve milli savunma sanayisinde sağladığı başarılar Allah korusun bugün bizleri çok farklı bir tabloyla karşı karşıya olmaktan geri koymuştur. AK Parti'nin yaptığı güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etme mücadelesidir. Güçlü ve büyük Türkiye hedefine inşallah hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yumaklı, 86 milyonun huzuru, refahı ve mutluluğu için mücadele ettiklerine işaret ederek, "Milletimize hayaller vaat etmiyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle yediden yetmişe herkesin kazandığı, herkesin umutlarının yeşerdiği bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bunun için sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece, gündüz çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefimizde sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşı olmaktan, bu yolda sizlerle el ele vermekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Programa, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gümüşhane'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İran’a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız İran'a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız
Çok yazık oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin’e mağlup Çok yazık oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Futbol efsanesinden Trump’a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı Futbol efsanesinden Trump'a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
Durmaya hiç niyeti yok Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 15. kez kırdı Durmaya hiç niyeti yok! Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 15. kez kırdı

21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:26
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
20:13
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
19:04
Canlı anlatım: Goller üst üste Fenerbahçe kabus yaşıyor
Canlı anlatım: Goller üst üste! Fenerbahçe kabus yaşıyor
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
