Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Kağıthane'de düzenlenen 18'inci Kastamonu Tanıtım Günleri'ne katılarak Türkiye'nin tarımsal gayrisafi hasılasındaki başarısını vurguladı. Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sırada olduğunu belirten Yumaklı, ülkenin tarımda sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklandıklarını ifade etti.

08.11.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 18'inci Kastamonu Tanıtım Günleri'ne katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı:

" Türkiye, tarımsal gayrisafi hasılada Avrupa'da 68 buçuk milyar dolarla 1.'inci sırada dünyada da 9'uncu ülkesiyiz"

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günlerinin açılışı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Yumaklı, "Türkiye, tarımsal gayrisafi hasılada Avrupa'da 68 buçuk milyar dolarla 1'inci sırada, dünyada da 9'uncu ülkeyiz. Gerçekleri saptırmak ve karartmak isteyenler olacaktır. Umurunuzda bile değil. Biz güçlü bir ülkeyiz ve güçlü bir ülke olarak kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Kağıthane Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonulular Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 18'inci Kastamonu Tanıtım Günlerinin açılışı yapıldı. Kağıthane Hasbahçe'de yapılan etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, vali yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti başlarken mehteran takımı gösteriyle devam etti.

Etkinliklerin hayırlı olması dileğinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kastamonu'muz için düzenlenen 18'inci Tanıtım Günlerinin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kastamonu'muzun gelenek, görenek, kültür ve lezzetini çok kıymetli İstanbullu kardeşlerimizle buluşturmak için emek veren hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tanıtım günlerini ziyaret ederek şehrimizin değerleriyle buluşacak olan vatandaşlarımızın güzel bir vakit geçirmesi temennisiyle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"85 milyonun huzuru, refahı ve geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz"

Türkiye'nin istikrara, özgüvene, kardeşliğe ve büyük hedefler için odaklanmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Yumaklı, "Türkiye olarak, milli güvenlik politikalarımızı son derece dikkatli ve gerçekçi bir şekilde geliştiriyoruz. Ülkemizin terör belasından kurtarılması, terörün tamamen bitirilmesi için, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek üzere her sahada etkin bir mücadele içindeyiz. Bugün; Türkiye'nin istikrara, özgüvene, kardeşliğe ve büyük hedefler için odaklanmaya ihtiyacı vardır. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bunun mücadelesini veriyoruz. Bu çerçevede 85 milyonun huzuru, refahı ve geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz milletimize, ülkemizin gücüne güveniyoruz" dedi.

"Avrupa'da tarım ihracatında birinciyiz"

Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 9'uncu sıradayız diyen Bakan Yumaklı, "Türkiye, tarımsal gayrisafi hasılada Avrupa'da 68 buçuk milyar dolarla 1'inci sırada dünyada da 9'uncu ülkesiyiz. Gerçekleri saptırmak ve karartmak isteyenler olacaktır. Umurunuzda bile değil. Biz güçlü bir ülkeyiz ve güçlü bir ülke olarak kalmaya devam edeceğiz inşallah. Tarımda, sanayide ve eğitimde de aynı şekilde bütün konularda devam edeceğiz. Son 22 yılda tarımsal ihracatımızdan ve burada üretmek için ithal ettiklerimizden kalan rakam 106 milyar dolar. Ben inanıyorum ki bu konularda milletimiz uluslarına hiçkimse set çekemeyecek" diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet stantları gezdi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Yerel Haberler, Kağıthane, Kastamonu, Etkinlik, İstanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
17:36 20 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşler Bulundu 20 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşler Bulundu
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
08:42 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
08:16 Meksika’da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu Meksika'da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 21:29:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.