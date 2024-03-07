Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Menfaat ortadan kalktığında dağıldılar' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Menfaat ortadan kalktığında dağıldılar'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: \'Menfaat ortadan kalktığında dağıldılar\'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'da yaptığı konuşmada, AK Parti'nin vaatlerinin yerine getirildiğini belirterek, diğer siyasi partilerin ise menfaat ortadan kalktığında dağıldığını söyledi.

07.03.2024 17:34  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bunlar 28 Mayıs öncesi de vadediyordu. Önce 3'lü masaydı, sonra 5 oldu, sonra 6 oldu, en son 7'de bırakmıştık. Bugün hiçbiri yok. Neden yoklar, çünkü menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partililer hazır bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlara seslenen Yumaklı, Çankırı'ya yapılacak yatırımlarla ilgili konuştu.

"Tesbih tanesi gibi dağıldılar"

Vatandaşların beklediği projelerin AK Parti tarafından hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Bizler köylerimizde, beldelerimizde ilçelerimizde illerimizde hükümetimizle hep birlikte olarak güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Elbette ki AK Parti'nin lideri sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar. Bugüne kadar ne söylemişse yapmıştır. Bizlerde onların bakanı olarak ne söylersek yaparız. Özellikle tarım ve hayvancılıkta hakikaten üretim anlamında önemli şehirlerimizden birisi olması sebebiyle birçok proje üretiyoruz üretmeye de devam edeceğiz. Tohum dağıtımı, IPARD projeleri gibi. Bunların hepsinin detayını burada vermeyeceğim yalnız şunu söylemek istiyorum bilinmesi çok önemli. Sizlere herkes bir şeyler vadediyor. Bunlar, 28 Mayıs öncesi de vadediyorlardı. Önce 3 masaydı sonra 4 oldu, sonra 5 oldu, 6 oldu en son 7 de bırakmıştık herhalde. Bugün hiçbirisi yok neden yok? Çünkü menfaat ortadan kalktığında teşbih tanesi gibi dağıldılar. Bizim vatandaşımızın, milletimizin asla tasvip etmeyeceği konularla demlenenler kaldı onları da siz biliyorsunuz zaten, gereğini yaparsınız" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

AK Parti, Çankırı, Tarım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Menfaat ortadan kalktığında dağıldılar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni Ziyaret Etti
    18:03 Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni Ziyaret Etti

    Birol Aydın, Kartal'daki motokuryelerle bir araya gelerek sektöre ilişkin sorunları dinledi. Aydın, motokuryelerin can güvenliği, sosyal güvenlik, çalışma saatleri ve ücretlendirme konularında standartlar olması gerektiğini belirterek, seçilmeleri halinde bu konuda adımlar atacaklarını söyledi. Aydın, motokuryelerin sorunlarına kayıtsız kalmayacaklarını ve denetimi devreye sokacaklarını vurguladı.

  • YSK Başkanı Ahmet Yener: Okullar ve konteyner alanları seçime hazır
    18:02 YSK Başkanı Ahmet Yener: Okullar ve konteyner alanları seçime hazır

    YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, okulların ve konteyner alanlarının seçime hazır olduğunu açıkladı. Yener, deprem bölgesi ziyaretlerinin sonuncusu olan Diyarbakır'da seçim kurullarının hazır olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Ayrıca, teknik eksikliklerin giderildiği ve ihtiyaç duyulan malzeme ve personelin sağlandığı bilgisini paylaştı.

  • AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan Projelerini Tanıttı
    18:02 AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan Projelerini Tanıttı

    AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Batman'a dair projelerini tanıttı. Ceylan, Batman'ı güvenli ve üretken bir şehir olarak inşa etmek istediklerini belirtti. Projeleri arasında 5 bin sosyal konut yapmak, öğrencilere burs ve ulaşım desteği sağlamak, evlenen çiftlere düğün çeyiz desteği vermek, her mahalleye kreş ve bilişim evleri kurmak, uydu kent inşa etmek, park alanlarını artırmak ve sel felaketlerini önlemek yer alıyor.

  • İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de Cezaevlerinin Yüzde 30'u Zehir Tacirleriyle Dolu
    18:01 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de Cezaevlerinin Yüzde 30'u Zehir Tacirleriyle Dolu

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 309 bin kişinin yaklaşık yüzde 30'unun zehir tacirleri olduğunu söyledi.

  • İçişleri Bakanı: Bozdoğan-9 Operasyonunda 47 Şüpheli Gözaltına Alındı
    18:01 İçişleri Bakanı: Bozdoğan-9 Operasyonunda 47 Şüpheli Gözaltına Alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

  • Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'dan Mersin'e çağrı
    17:59 Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'dan Mersin'e çağrı

    Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde konuşma yaparak Mersin'in hizmete ve belediyeciliğe olan ihtiyacını vurguladı. Soydan, Mersin'in sorunlarına çözüm bulmak için Cumhur İttifakı olarak halkın yanında olduklarını belirtti ve üretken belediyecilik anlayışını vurguladı.

  • Midyat Denetimli Serbestlik Korulları Mart Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
    17:59 Midyat Denetimli Serbestlik Korulları Mart Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

    Midyat Denetimli Serbestlik Korulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ramazan ayı yardım çalışmaları, fidan dikme etkinliği, eğitim ve farkındalık projesi, tarihi mekan gezisi ve iftar yemeği gibi konular ele alındı. Toplantıya, belediye başkan yardımcısı, baro temsilcisi, ceza infaz kurumu müdürü ve koruma kurulu üyeleri katıldı.

  • İzmir'de Depreme Hazırlık İçin Kentsel Dönüşüm Çağrısı
    17:58 İzmir'de Depreme Hazırlık İçin Kentsel Dönüşüm Çağrısı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de mevcut olan 21 fay hattının 6'nın üzerinde şiddetli deprem üretebileceğini belirterek, konutların ve iş yerlerinin depreme hazır hale getirilmesi için kentsel dönüşüme başlanması gerektiğini söyledi.

  • Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı kabul etti
    17:58 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı kabul etti

    Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, göreve başladı. Emniyet Müdürlüğü'nden karşılanan Aydın'ı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de makamında kabul etti. Bir süre Aydın ile görüşen Vali Çiçek, başarılar diledi.


17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:55 Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Fotoğrafları oğlu paylaştı Elazığ mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Mehmet Ağar karşılamış Fotoğrafları oğlu paylaştı! Elazığ mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşılamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 18:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Menfaat ortadan kalktığında dağıldılar' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement