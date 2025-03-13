Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Türkiye'nin Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz" - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Türkiye'nin Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Türkiye\'nin Ukrayna\'ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval ile yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

13.03.2025 17:55
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval ile yaptığı görüşmede, " Türkiye'nin Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval ile bir araya geldi. Ukrayna Tarım Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Yumaklı, özellikle son 10 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak geliştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu ilişkileri daha da geliştirmek için yoğun bir çaba içinde olduğunu belirten Yumaklı, "Biz Ukrayna'da, sürecin en başından beri adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını istiyoruz. Savaş zamanında ihtiyaç sahibi ülkeler için tahıl koridoru sürecini beraber yürüttük. Bu koridordan yaklaşık 33 milyon ton tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere gitti. Olağanüstü zamanda bunu yapan ülkelerin barış ortamında ilişkilerini çok daha üst seviyeye taşıyacağından hiç şüphem yok" dedi.

Süt ve süt ürünleri ihracatı için görüşmeler başladı

Türkiye'nin Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için talepte bulunan Yumaklı, "Belirtmek isterim ki ülkemiz, Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünleri, ısıl işlem görmüş kanatlı eti başta olmak üzere birçok hayvansal ürünün ihracatı için onaylı ülke statüsündedir. Buna rağmen ülkemizden AB ve diğer birçok ülkeye ihracatı gerçekleştirilen çok sayıda hayvansal ürün için Ukrayna'ya ticaret kısıtlaması konulmuş. Bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda adım atılırsa çok memnun oluruz" dedi.

Bakan Yumaklı'nın bu talebine karşılık Koval, konuyla ilgili bir heyet görevlendireceğini ifade etti. Görüşmede Yumaklı, ayrıca Ukrayna'nın savaş nedeniyle su ve sulama alt yapısının zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Ülkemiz, başta sulama sistemleri, tarımsal teknoloji, AR-GE, tohumculuk ve gıda işleme sanayisindeki gücüyle Ukrayna için önemli bir ortak ve destekleyici ülke konumunda. Bu kapsamda, Ukrayna'daki savaştan etkilenen bölgelerde Türkiye'nin bu alanlardaki tecrübeleri uzmanlar ve ortak çalışmalar eşliğinde Ukrayna'nın geniş arazileriyle birleştirilerek verimlilik artırılabilir. Öncelikli olarak sulama altyapısının yeniden inşası konusunda teknik çalışma yapmaları için bakanlığımızdan bir ekip yönlendirmek isterim" dedi.

Türkiye'nin tarım makinaları üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu da dile getiren Yumaklı, hem uygun maliyet hem de lojistik yakınlık değerlendirildiğinde Türkiye'nin Ukrayna için iyi bir alternatif olabileceğini, şartlar oluşursa Ukrayna'ya tarım makinaları ihracatı yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

"Hedefimiz 10 milyar dolar ticaret hacmi"

Ukrayna Tarım Bakanı Koval ise Kiev'deki görüşmenin kısa süre önce Türkiye'ye yaptıkları ziyaretin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılmasıyla ilgili devlet başkanlarının hedef koyduğunu hatırlatan Koval, "Bizim ilk görevimiz, karşılıklı ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkartmak. Bunun bir parçası olarak tarım sektöründe üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Konuşmaların ardından iki ülke bakanları arasında Türkiye - Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantısı tutanağı imzalandı. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Türkiye'nin Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Türkiye'nin Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz" - Son Dakika
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