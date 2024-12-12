Tarımda İthalat Bağımlılığı Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Tarımda İthalat Bağımlılığı Uyarısı

CHP'li Sarıbal, Türkiye'nin tarım ve gıda ithalatına bağımlı hale geldiğini belirtti.

12.12.2024 19:18
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin tarım ve gıdada ithalata bağımlı hale geldiğini belirtti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12-18 Aralık'ın Yerli Malı Haftası olduğunu hatırlattı.

Ata tohumlarının ekilemediğini belirten Sarıbal, Türkiye'nin tarım ve gıdada ithalata bağımlı ülke haline geldiğini ifade etti.

Sarıbal, çiftçiden yana tarım politikasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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