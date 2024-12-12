CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin tarım ve gıdada ithalata bağımlı hale geldiğini belirtti.
Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12-18 Aralık'ın Yerli Malı Haftası olduğunu hatırlattı.
Ata tohumlarının ekilemediğini belirten Sarıbal, Türkiye'nin tarım ve gıdada ithalata bağımlı ülke haline geldiğini ifade etti.
Sarıbal, çiftçiden yana tarım politikasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Son Dakika › Politika › Tarımda İthalat Bağımlılığı Uyarısı - Son Dakika
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