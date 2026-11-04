Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP\'den istifa ederek Yeni Parti\'ye geçti
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CHP'den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Ankara'da Yeni Parti'ye katılarak rozetini Genel Başkan Özgür Özel'den aldı. Boltaç, parti değişikliğinin Tarsus'a yönelik hizmet anlayışını değiştirmeyeceğini, görevini ayrım gözetmeden sürdüreceğini belirtti.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yeni Parti'ye katıldı.

CHP'den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yeni Parti'ye katıldı. Ankara'da Yeni Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen törende Genel Başkan Özgür Özel tarafından parti rozeti takılan Boltaç, yeni siyasi yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Boltaç, siyasette temel ilkesinin demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Boltaç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Siyasette benim için esas olan, inandığım değerlerle tutarlı olmak, demokrasiyi ve halkın iradesini her koşulda savunmaktır. Bugün itibarıyla Özgür Özel ile paylaştığımız siyasi anlayışı ve ortak mücadelemizi Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldım. Bu karar, benim için yeni bir siyasi duruş değil, inandığım ilkeler doğrultusunda yürüdüğüm yolun devamıdır" dedi.

Parti değişikliğinin Tarsus'a yönelik hizmet anlayışında herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını belirten Boltaç, belediye başkanlığı görevini ayrım gözetmeden sürdüreceğini ifade etti.

Boltaç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tarsus halkının iradesiyle üstlendiğim belediye başkanlığı görevimi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden sürdüreceğim. Tarsus'a verdiğim sözler ve bu kente karşı sorumluluğum değişmedi."

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiÖzgür ÖzelYeni PartiAli BoltaçPolitikaAnkaraTarsusGüncelSon Dakika

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