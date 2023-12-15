Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2024 projelerini tanıtmak ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Bozdoğan, yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte, Sağlıklı, Kayadibi, Dadalı, Kurbanlı, Akgedik mahallerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Bozdoğan, ziyaretlerde muhtarların ve vatandaşların taleplerini not alarak, ilgili birimlere talimat verdi. Devam eden projelere değinen Başkan Bozdoğan, "Ekmek fabrikası bitiyor, sağlık yerleşkesi bitiyor. Diğer taraftan kent meydanı yoktu, kent meydanı bitiyor, kültür merkezi bitiyor. Yani şöyle bir baktığınız zaman Tarsus'taki yapılanlara emin olun, gece gündüz çalışarak bu işleri başardık. Hepinizden Allah razı olsun. 96 bin oy almak bu cumhuriyet tarihinde burada görülmemiş bir olaydı. Ne olursa olsun şu güzel huzurlu rahat havayı devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü bu kentte Arap var, Kürt var Yörük var. Bu kentte herkese eşit hizmet veriyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesinin sosyal destek çalışmalarından bahseden Bozdoğan, "Bugün kansere yakalanan hastalarımızın ilaç parasını bile Tarsus Belediyesi ödüyor. Kulak işitme cihazını yüzde 90'ını veriyoruz. Yani burada anlatmak istediğim bir tablo şu, bu para sizin paranız. Para hepimizin, önemli olan bu paranın akıllı ve mantıklı bir şekilde halka yayılmasını sağlamak. Benim görevim o ve o paraya sahip çıkmak. Kimseye rant sağlamadık" diye konuştu.

Tarsus Belediyesinde olan paranın halka eşit bir şekilde dağıtmak için çalıştıklarını belirten Bozdoğan, "4 buçuk yıl önce 96 bin oy verdiniz. En çok oy veren mahalle burasıydı. Hakkımızı helal edin. Önümüzdeki seçime de girmekteki tek niyetim şu, böyle düzenli bir belediye yapısını ortaya koyduktan sonra bunları ranta kaptırmamak. Birilerinin eline geçmesini ortadan kaldırmak onun için tekrar aday oldum. Hayır, dualarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN