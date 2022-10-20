Taşdoğan, Devlet Bahçeli'ye rapor sundu - Son Dakika
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Taşdoğan, Devlet Bahçeli'ye rapor sundu

20.10.2022 16:01
Taşdoğan, Devlet Bahçeli'ye rapor sundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.

MHP'nin başlattığı Adım Adım 2023, il ve ilçe programlarının ardından 'Köyüm Benim' temalı sohbet programı çerçevesinde geçtiğimiz hafta sonu Şırnak'a giden MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek rapor sundu.

'Adım Adım 2023; Köyüm Benim' programı çerçevesinde Şırnak'ta vatandaşlarla buluşan ve taleplerini dinleyen MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, sahada derledikleri konuları ve yaptığı çalışmalarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aktardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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