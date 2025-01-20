Tatar'dan Akıncılar Kapısı Önerisi

Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Pozitif ve yapıcı bir öneri olarak Akıncılar kapısının açılmasını önerdik" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Tatar, görüşmende Haspolat Kapısı'na ek olarak pozitif ve yapıcı bir öneri olarak Akıncılar kapısının açılmasını önerdiğini belirtti. Rum tarafının Kiracıköy ve Erenköy'den transit geçiş yani KKTC toprakları içinden geçiş talebi bulunduğunu dile getiren Tatar, ilgili makamlarla da istişare ederek, pozitif ve yapıcı bir öneri olarak Akıncılar kapısının açılmasını önerdiğini söyledi. Tatar, "Kendilerinin geçiş noktalarındaki beklentilerini karşılamak için Akıncılar kapısının açılmasını önerdim. Kiracıköy ve o bölgelerdeki köyler Akıncılar'a çok yakın. Bu kapıdan kuzeye geçip diledikleri gibi belki yeni açılacak olan Haspolat Kapısı'ndan güneye geçebilirler. Bunlar artık yaklaşım meselesidir. Ben pozitif yaklaşım olarak bunu kendilerine önerdim. Bunu değerlendirmelerini talep ettim" dedi.

Bugün yeni kapıların açılması gerektiğini vurguladığını kaydeden Tatar, "Elbette yeni kapıların açılması anlattığımız gerekçelerle önemli ama Metehan kapısındaki yaşanan sıkıntı da çok önemli. Çünkü biliyoruz ki zaman içerisinde Metehan kapısındaki yoğunluk bayağı bir artmış ve rakamlara göre özellikle araçlı geçişlerde toplam 9 kapının trafiğinin yüzde 65'ini oluşturmaktadır. Bizim Cumhurbaşkanı Yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi, Cumhuriyet Parkı'nın da orada açılmasıyla o bölgede bayağı bir yoğunluk, ekonomik aktivite ve oranın daha da yerleşime açılmasıyla o yoğunluğun daha da artacağı görülmektedir. Biz bizim tarafta tek şeridi üç şeride çıkartmış vaziyetteyiz. Ona göre polisimiz, güvenlik ve muhaceret memurları bakımından sayı artırıldı ki trafik hızlı akabilsin. Ama bugün yine Nikos Christodoulides'e aktardığım gibi Güney Kıbrıs'ta benzer bir çalışma henüz olmamış ve dolayısıyla Güney Kıbrıs'ta tek şerit ve oradaki elemanların yetersizliği dolayısıyla orada sıkışıyor ve zaman zaman bir saate yakın kuyruklar hem bizlerin vatandaşını hem Güney Kıbrıs'tan gelen Rumları büyük ölçüde rahatsız etmektedir" ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Liderinin Güney Lefkoşa'da KKTC'de yapılanın benzeri bir çalışmayı başlayacaklarını ifade ettiğini dile getiren Tatar, "Dolayısıyla biz pozitif anlayışla bugün bu görüşmeyi gerçekleştirdik. ve 10 Şubat 2025'te biliyorsunuz BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bizimle de görüşecektir, Güney Lefkoşa ile de görüşecektir ve mart ayında muhtemel geniş katılımlı toplantıya Rosemary DiCarlo'nun buradaki ziyareti sonrasında katılacağız. Rosemary DiCarlo'nun ziyareti öncesinde yine Rum liderle bugünkü konuları tekrar değerlendirmek üzere bir görüşme olacak. Yapıcı bir anlayışla Kıbrıs'ımızda, ülkemizde gerek Kuzey, gerek Güney bütün bu işlerin ileriye götürülebilmesi için vatandaşlarımızın gerek Kıbrıs Türkünün gerek Kıbrıslı Rumun veya diğer ülkelerden gelen insanların sıkıntı yaşamaması için gayretimizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

"Toplam geçiş 2024 yılında 8 milyon"

Tatar, "Toplam geçiş 2024 yılında 8 milyon. Kıbrıs Rumu, Kıbrıs Türkü veya yabancı turistler diyelim, 8 milyon Kıbrıs'ın toplam nüfusunun 2 milyon altında olduğunu düşünürsek, 8 milyon geçiş önemli rakamdır. Onun için bu gibi adımların atılması gerektedir. Christodoulides'e söylediğim 'Evet siyasi gerekçelerle bir takım sıkıntıların olabilir. Ama neticede bizim görevimiz bu kadar sıklıkla kapıdan geçen insanlarımızın bütün bu rahatsızlıklarını gidermektir'" dedi.

Rum lidere vatandaşlar arasında ayrım yapmanın kabul edilemez olduğunu söylediğini kaydeden Tatar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Biliyorsunuz bizim çok sayıda vatandaşımız Güney Kıbrıs'a geçemiyor. Türkiye kökenli kardeşlerimizin o tarafa geçememeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları olmalarına rağmen bu asla kabul edilir bir şey değildir. Çünkü vatandaşlarımız olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları bizler için eşittir ve onların da bu kapılardan geçebilmeleri gerekmektedir. Bugün bunu Birleşmiş Milletler huzurunda da tekrar ifade ettim" ifadesini kullandı.

İstişarelerini sürdüreceğini kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta bu yoğunluk içerisinde ve Metehan bölgesinde yaşananlardan sonra Haspolat Kapısı ve Akıncılar kapısının açılması hem kuzeye hem güneye büyük yarar sağlayacaktır. Bunun takipçisi olup, kamuoyuna gerektiği noktada tekrar bilgilendirme yapacağım" dedi.

"Akıncılar kapısını önerebilmemiz önemli bir adımdır"

Tatar, 10 Şubat'tan önce Rum lider ile bir kez daha görüşeceğini kaydederek, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bizim bugün bu Akıncılar kapısını önerebilmemiz önemli bir adımdır. Çünkü büyük ölçüde kendilerinin beklentilerini karşılayabilir düşüncesi içerisindeyim. Haspolat öyle. Hem güneye hem kuzeye büyük faydası olacak. Hem Metehan'ı rahatlatacak hem de bölgelerdeki hareketi artırabilecek. Kendisi de ifade etmiştir. Bugün Haspolat dediğimiz bölge, Güney Kıbrıs'ın ekonomik merkezlerine yakındır ve açılması durumunda hem geçişlerde hem ekonomik aktivitede artışlar meydana gelebilecektir. Çünkü bizimki zaten sanayi bölgesi. Onların sanayi bölgesi, ekonomik bir takım faaliyetlerin olduğu bölgeler de oraya çok yakın. Dolayısıyla ekonomiye büyük katkı sağlayacağını kendisi de ifade etmiştir. Bunu söylemem gerekiyor. Ama karşılığında ne alır? Belli. Biz asla Kuzey Kıbrıs Türkünün topraklarını güvenlik açısından sıkıntıya sokabilecek transit geçişleri kabul edemeyiz. 13 yıldır bu transit geçişlerle alakalı olarak Güney Kıbrıs'ın talepleri olmuştur. 13 yıldır bu mesele sık sık gündeme geliyor ama hiçbir zaman bizim liderlerimiz de bunu kabul etmemiştir. Çünkü o kapı değildir. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a geçmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarından tellenerek ve başka bir takım şeyler yapılarak güneyden güneye geçmeyi biz elbette farklı sebeplerle kabul etmeyiz, edemeyiz. Bunun karşılığında bu Akıncılar kapısını önerdik ve bu kabul görürse büyük ölçüde bu kapılar konusunda geçişlerde bir rahatlama olur diye değerlendiriyorum."

Yıllar içerisinde geçişlerin arttığını kaydeden Tatar, "Dolayısıyla bugün 8 milyon, yarın 9 milyon. Çünkü her iki tarafa da gelişler ve gidişler vardır. Turistlerin gelmesi vardır. Ticari olarak yeşil hat tüzüğü bağlamında şu ana kadar bizim Kuzey Kıbrıs için ithalatı 3 milyar dolara yaklaşmış bir rakamdan bahsediyorsunuz. Onun için Haspolat kapısını açmasının dediğim gibi hem geçişler için hem ticaret için iyi olacağı düşüncesi içerisindeyiz. ve bu rahatlama hem Kıbrıslı Türkler hem Kıbrıslı Rumlara olacaktır. Bu 8 milyon yarı yarıyadır. Yani Kıbrıs Türkü daha fazla geçti, yok. Yarı yarıya. Dolayısıyla milyonlarca Kıbrıs'ın da bu kapılarından geçmektedir. Onların da rahatlaması olacaktır. Dolayısıyla bu konuları takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. - LEFKOŞA