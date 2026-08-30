Tatar: Kardeşliğimizi bozdurmayacağız - Son Dakika
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Tatar: Kardeşliğimizi bozdurmayacağız

Tatar: Kardeşliğimizi bozdurmayacağız
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, kardeşliğe sahip çıkılacağını ve provokasyonlara izin verilmeyeceğini belirtti. Şırnak ve bölgesinin kalkınması için terörün sona ermesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Şırnak Milletvekili ve Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Arslan Tatar, Türkiye'nin terörün olmadığı, huzur ve kardeşliğin güçlendiği bir geleceğe ilerlediğini belirterek, "Kardeşliğimizi bozdurmayacağız. Birliğimize gölge düşürmeyeceğiz. Provokasyonlara fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinden geri adım atmayacağız" dedi.

Türkiye ve bölgenin hassas bir süreçten geçtiğini belirten Tatar, özellikle Şırnak ve çevresinde vatandaşların geçmiş yıllarda terör nedeniyle ağır bedeller ödediğine dikkat çekti. "Kardeşliğimize sahip çıkmak hepimizin tarihi sorumluluğudur" başlığıyla açıklama yapan Tatar, terörün sona erdiği, annelerin evlat acısı yaşamadığı, gençlerin geleceğe umutla baktığı ve enerjinin çatışma yerine kalkınma, üretim ve istihdama yöneldiği bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu ifade etti. Şırnak'ın Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde terörün vatandaşlar üzerindeki etkisine vurgu yapan Tatar, "Terör, Şırnak'ın, Cizre'nin, Silopi'nin, İdil'in, Uludere'nin, Beytüşşebap'ın gençlerinden yıllarını çalmış, yatırımı, üretimi ve kalkınmayı geciktirmiştir" ifadelerini kullandı.

Tatar, bundan sonraki süreçte çocukların korku ve çatışmayla değil, eğitim, üretim ve istihdamla anılmasını istediklerini belirterek, şehitlerin hatırası ve gazilerin fedakarlığının kendileri için her zaman kıymetli olduğunu vurguladı.

"Meselemiz birbirimizle değil, terörledir"

Türk ve Kürt vatandaşların ortak bir kaderi paylaştığını ifade eden Tatar, açıklamasında, "Bin yıldır aynı toprağın suyunu içen, aynı sofraya oturan, aynı kıbleye yönelen, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ve bu vatanın müdafaasında omuz omuza mücadele eden Türk'ün de Kürt'ün de kaderi birdir, geleceği birdir. Bizim meselemiz birbirimizle değil; evlatlarımızın geleceğini karartan terörledir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" hedefinin devletin kararlılığını ortaya koyduğunu aktaran Tatar, sürecin yalnızca bir siyasi parti veya ittifakın değil, 86 milyonun ortak meselesi olduğunu kaydetti.

Siyasi aktörlere ve topluma provokasyon uyarısı

Bölgede faaliyet gösteren siyasi aktörler, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve basın mensuplarına da çağrıda bulunan Tatar, bu süreçte kullanılan her sözün sorumluluğunun taşınması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Tatar, münferit olayların bir şehre, topluma veya kimliğe mal edilmemesi gerektiğini söyledi. Tatar, "Bir provokasyonun, kontrolsüz bir sözün veya münferit bir hadisenin yıllardır büyük emeklerle oluşturulan toplumsal zemine zarar vermesine hep birlikte engel olalım. Hiç kimse milletimizin hassasiyetlerini siyasi hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir" şeklinde konuştu.

"Kazanan Türkiye ve çocuklarımız olacak"

Sürecin başarıya ulaşması halinde herhangi bir siyasi parti veya grubun değil, Türkiye'nin kazanacağını ifade eden Tatar, "Şırnak kazanacaktır. Diyarbakır kazanacaktır. Ankara, İstanbul, Edirne, Hakkari kazanacaktır. Türkiye kazanacaktır. 86 milyon kazanacaktır. En önemlisi de çocuklarımız kazanacaktır" diye konuştu.

Tatar, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye süreçteki tutumları nedeniyle teşekkür ederken, TBMM'de sürece ilişkin düzenlemelere destek veren milletvekillerine de teşekkür etti. Tatar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kardeşliğimizi bozdurmayacağız. Birliğimize gölge düşürmeyeceğiz. Provokasyonlara fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinden geri adım atmayacağız. Çünkü bizim ortak geleceğimiz, ayrılıklarımızdan çok daha büyük."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tatar: Kardeşliğimizi bozdurmayacağız - Son Dakika

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