Tavlı: "Ünye'yi daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışıyoruz"

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İstanbul'da Ünyeli vatandaşlar ile bir araya geldi. Tavlı, "Sosyal tesislerimiz ve projelerimiz ile Ünye'yi daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ile birlikte İstanbul Gaziosmanpaşa Ünyeliler Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Dernek lokalinde gerçekleştirilen programda Başkan Tavlı ve Başkan Argan İstanbul'da yaşayan Ünyeliler ile birlikte Ünye üzerine sohbet gerçekleştirdi

Buradaki programda konuşan Başkan Tavlı, Ünye'de güzel çalışmalara imza atıldığını ifade ederek, "Son yıllarda sosyal tesislerin yenilenmesi ve ulaşımda yapılan çalışmalarla kentimiz daha güzel bir görünüme kavuştu. Bu yıl Karadeniz sahili boyunca yaptığım ziyarette Amasra'dan Hopa'ya en güzel şehrin Ünye olduğunu bizzat görme fırsatım oldu. Siz gurbette yaşayan hemşerilerimiz yaz mevsiminde tatilinizi Ünye'de geçiriyorsunuz. Biz de sosyal tesislerimizle ve projelerimiz Ünye'yi daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Programda AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ile İstanbul Gaziosmanpaşa Ünyeliler Derneği Başkanı Murat Keskin de birer konuşma gerçekleştirirken, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçilen Emircan Demirci ve ekibine plaket takdim etti. - ORDU