Tavşanlı Belediye Meclisi\'nde AK Parti Çoğunluğu Sağladı

Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Tavşanlı Belediye Meclisi'nde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa eden 2 meclis üyesinin AK Parti'ye katılımıyla ilgili, "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu. Yeni üyelerimizle birlikte Tavşanlı'yı daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

Başkan Önsay, düzenlenen törende Milletvekili Mehmet Demir, İlçe Başkanı Himmet Özer, İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Alp, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Can Şener ve teşkilat üyelerinin katılımıyla YRP'li Belediye Meclis üyeleri Hasan Tekin ve Dilek Kasımoğlu'nun AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Başkan Önsay, yaptığı açıklamada, "Milletvekilimiz ve teşkilatımızın değerli üyeleriyle birlikte Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyeleri Hasan Tekin ve Dilek Kasımoğlu'na rozetlerini takdim ettik. Bu katılımla Tavşanlı Belediye Meclisi'nde AK Partili üye sayısı 10'a, Cumhur İttifakı'nın toplam üye sayısı ise 14'e ulaştı. Böylece meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu. Yeni üyelerimizle birlikte Tavşanlı'yı daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

Toplam 25 üyeden oluşan Tavşanlı Belediye Meclisi'nde, son katılımların ardından üye dağılımı şu şekilde değişti:

"Yeniden Refah Partisi: 11, AK Parti: 10, MHP: 4"

Cumhur İttifakı'nın 14 üyeye ulaşarak meclis çoğunluğunu sağlaması, ilçedeki siyasi dengeleri değiştirdi. Başkan Önsay, yeni üyelerle Tavşanlı'nın kalkınması için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirtti. - KÜTAHYA