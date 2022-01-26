Tavşanlı'da Ali Ağız, Şoförler ve Motorlu Nakliyeciler Odası Başkanı oldu - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Şoförler ve Motorlu Nakliyeciler Odası'nda başkanlık yarışına 3 aday katıldı.

Başkanlık görevini sürdüren Recep Çelikkaya, yeniden aday olmadığını belirtirken, üyelerden helallik istedi.

Seçimlerde Ali Ağız 182, Abdullah Ak 150, Akif Yaşa 72 oy aldı. 182 oyla Başkanlığa seçilen Ali Ağız, seçim sonrası yaptığı açıklamada teşekkür ederek, "Beni başkanlığa layık gören siz değerli kardeşlerime teşekkür ederim. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek, sorunlarınızı, kendi sorunlarım gibi görerek, çözümlemek için elimden gelenin fazlasını yapacağımı üye kardeşlerime ifade etmek isterim" dedi.

Ali Ağız başkanlığında yönetimde şu isimler yer aldı: Mehmet Küçük, Ali Külgömen, Nurettin Aydın, Veysel Tekin, Ali Sağlam, ve Hamza Esen. - KÜTAHYA