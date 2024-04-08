Tavşanlı'nın Balıköy Belediye Başkanı göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Tavşanlı'nın Balıköy Belediye Başkanı göreve başladı

Tavşanlı\'nın Balıköy Belediye Başkanı göreve başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, göreve başladı. Devir teslim törenine AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de katıldı.

08.04.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, devir teslim sonrası göreve başladı .

Kesilen kurban ve edilen dua sonrası AK Partili Hasan Yazkan'ın göreve başlaması sonrası, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir şunları söyledi: "Tavşanlı İlçe Başkanımız Himmet Özer ile birlikte Balıköy Belde Belediye Başkanlığı Devir Teslim Törenine Katıldık. Belediye Başkanımız Hasan Yazkan'ı Belediye Meclis Üyelerimizi ve İl Genel Meclisi Üyelerimizi Tebrik Ediyorum. Balıköy Beldemiz'e Hayırlı uğurlu olsun. " - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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