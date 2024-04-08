Tavşanlı\'nın Balıköy Belediye Başkanı göreve başladı

Eskişehir'de Halk Lokantaları ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Hayata Geçirilecek

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, halk lokantaları, toplu taşıma saatleri, su sayaçları ve kentsel dönüşüm gibi başlıklarda projeleri hayata geçireceklerini duyurdu. Ünlüce, İstanbul'daki kent lokantalarının benzerini Eskişehir'de açacaklarını ve su sayaçlarının yenileneceğini belirtti. Ayrıca tramvay ve otobüs sefer saatlerinin de yenileneceğini ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.