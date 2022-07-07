Tavşanlı Ömerbey Mahallesi halkı ulaşımdan şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi

Tavşanlı Ömerbey Mahallesi halkı ulaşımdan şikayetçi

07.07.2022 11:51
Tavşanlı Ömerbey Mahallesi halkı ulaşımdan şikayetçi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesi vatandaşları dolmuş seferlerinin saat başı olmasından mağdur olduklarını ifade ettiler.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesi vatandaşları dolmuş seferlerinin saat başı olmasından mağdur olduklarını ifade ettiler.

Tavşanlı ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan 800 nüfusa sahip Ömerbey Mahallesi sakinleri şehir içi hat dolmuşlarının bir saatte bir mahallelerine gelmelerinden ve de akşam saat 20.00'den itibaren araç bulamamaktan şikayetçi oldular.

Mahalleli adına konuşan Ömerbey Mahallesi Muhtarı Ömer Başyiğit, "Sorunumuz Ömerbey Mahallesi dolmuş seferleri ile ilgili. Daha önceleri 15 dakikada bir olan dolmuş seferleri şu sıralar alınan karar ile sefer saatleri 1 saatte bir oluyor. Minibüsçülere de hak veriyoruz ancak yarım saatte bir araç gelip gitse iyi olacak. Bu sorunlarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Akşam saat 20.00'den sonra dolmuş gelmiyor. Aracı olmayanlar için çok zor. Yaklaşık 5 kilometre olan şehir merkezine, dolmuşu kaçıranlar yürüyerek gelip gitmek zorunda kalıyor. Mahalle halkı olarak bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tavşanlı Ömerbey Mahallesi halkı ulaşımdan şikayetçi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:09 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Korkunç cinayet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Öldürülüp betona gömülmüş
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 11:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı Ömerbey Mahallesi halkı ulaşımdan şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement