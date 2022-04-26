Tayvan'dan Ukrayna ordusuna - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan'dan Ukrayna ordusuna

26.04.2022 00:57
Tayvan'dan Ukrayna ordusuna

Memleketi Tayvan'dan yola çıkan ve uzun uğraşlar sonunda Ukrayna ordusuna yazılan Naive Wang isimli Tayvanlı adam, resmi olarak Ukrayna ordusuna katıldığını duyurdu.

Memleketi Tayvan'dan yola çıkan ve uzun uğraşlar sonunda Ukrayna ordusuna yazılan Naive Wang isimli Tayvanlı adam, resmi olarak Ukrayna ordusuna katıldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Tayvanlı Naive Wang adlı adam Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katıldı. Tayvan'dan Ukrayna ordusuna katılan ilk kişi olduğu belirtilen Wang, orduya katılmak için oldukça zorlu bir aşamadan geçti. Tayvan basınına konuşan Wang, kendisine kucak açan ikinci vatanı için Tayvan adına savaştığını söyleyerek, "10 yıla yakın Ukrayna'da yaşadım. Polonya'daki mülteci kampında gönüllü olarak çalışmam için iş teklifleri geldi. Buradaki kampta Ukraynaca ve İngilizcem sayesinde mültecilere yardım etme imkanı buldum. En kötüsüne hazırım, belki yaralanacağım ya da uzuvlarımı dahi kaybedebilirim yada öleceğim, hatta esir düşersem bana işkence dahi yapabilirler ben hepsine kendimi hazırladım" ifadelerini kullandı.

"Benimle birlikte orduya yazılanların yarısı vazgeçti"

Wang, Ukrayna ordusuna yazılan insanların burayı bir kamp olarak gördüğünü söyleyerek, "Çatışmanın olduğu ön hatlara geldikleri zaman ölüm ile karşılaşıyorlar. Benimle birlikte orduya yazılan kişilerden yarısı daha göreve başlamadan vazgeçti. Eğitimin ilk gününde, hava saldırısı için sirenler çalar çalmaz iki kez sığınağa girmek zorunda kaldık. Sürekli bombaların sesini duyuyorduk ve yangın çıkıyordu. Zaman geçtikçe hava barut kokuyordu ve eğer yağmur yağmışsa bu koku daha da yoğunlaşıyordu" dedi.

"10 gündür kıyafet değiştirmedim"

Savaştaki zorluklardan bahseden Wang, "10 gündür aynı kıyafetleri giyiniyorum. Sadece iki gün arka arkaya askeri yemeklerden yeme fırsatım oldu. Yağmur altında nöbet tuttuk ve dördüncü günün sonunda bir bardak sıcak su içebildim" dedi. - TAİPEİ

YORUMLAR
500
Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti

Ukrayna, Polonya, Tayvan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tayvan'dan Ukrayna ordusuna - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:18:47. #1.11#
SON DAKİKA: Tayvan'dan Ukrayna ordusuna - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement