Çin'in 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisi Tayvan çevresinde görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisi Tayvan çevresinde görüldü

21.08.2022 10:19
Çin'in 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisi Tayvan çevresinde görüldü

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), dün Çin'in Doğu bölgesinden havalanan 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Tayvan'ın Hava Tanımlama Sahasına (ADIZ) girdiğini açıkladı.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), dün Çin'in Doğu bölgesinden havalanan 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Tayvan'ın Hava Tanımlama Sahasına (ADIZ) girdiğini açıkladı. Savaş uçaklarından 7'sinin Orta Sınır olarak adlandırılan kritik bölgeyi geçtikleri öğrenildi.

ABD'li siyasilerin Tayvan ziyaretlerinin ardından başlayan Çin-Tayvan krizi nedeniyle, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait askeri birlikler Tayvan çevresinde hareketliliğe devam ediyor. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), dün Çin'in Doğu bölgesinden havalanan 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Tayvan'ın Hava Tanımlama Sahasına (ADIZ) tacizde bulunduğunu açıkladı. Savaş uçaklarından 7'sinin orta sınır diye adlandırılan kritik bölgeyi geçtikleri öğrenildi.

Tayvan tarafından yapılan resmi açıklamada, Çin'in Orta Sınır olarak adlandırılan kritik bölgeyi geçtiği uçakların, 2 Xi'an JH-7 avcı-bombardıman uçağı, 2 Sukhoi Su-30 avcı uçağı, 2 Shenyang J-11 jeti ve 1 Shaanxi Y-8 ASW denizaltı savar uçağı olduğu belirtildi.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), Çin ordusunun faaliyetlerini izlemek ve yanıt vermek için Savaş Hava Devriyeleri (CAP), Donanma Gemileri ve Hava Savunma Füze Sistemlerini görevlendirdiğini ve aynı zamanda radyo uyarıları yayınladıklarını söyledi.

Ağustos ayı içerisinde Çin'in Tayvan Hava Tanımlama Sahasına yapmış olduğu taciz sayısının 200'ün üzerine çıkmasının ardından bu yılın en yüksek sayısına ulaşarak rekor kırdı. - TAİPEİ

YORUMLAR
500
Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü 'Donanmamız Çin savaş gemilerine karşılık verdi' 'Donanmamız Çin savaş gemilerine karşılık verdi'
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin'in 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisi Tayvan çevresinde görüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
01:24 Alkollü trafik canavarı polis kovalamacası sonucu yakalandı: Beni götürün cezaevine atın
01:08 Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 10:19:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in 17 savaş uçağı ve 5 savaş gemisi Tayvan çevresinde görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement