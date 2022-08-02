Tayvan'da Çin Alarmı: Askeri tedbirler artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan'da Çin Alarmı: Askeri tedbirler artırıldı

02.08.2022 12:40
Tayvan'da Çin Alarmı: Askeri tedbirler artırıldı

Tayvan ordusu, Çin'in gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak askeri tedbirleri arttırdı.

Tayvan ordusu, Çin'in gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak askeri tedbirleri arttırdı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya gezisi çerçevesinde Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin haberlerin ardından Çin ile Tayvan arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Tayvan'a en yakın noktalardan biri olan Fuzhou eyaletinde askeri tatbikatlar yapmaya başlayan Çin ordusuna yanıt olarak Tayvan tarafı da Çin'den gelebilecek ani bir saldırıya karşı bugün itibarıyla askeri güvenlik önlemlerini arttırdı.

Tayvan'ın iki kademeli askeri alarm sistemi dahilinde savaşa hazırlık durumunun şu anda "normal hazırlık" seviyesinde olduğu ve henüz "acil duruma hazır olma" düzeyine yükseltilmediği öğrenildi.

Tayvan polisi, Pelosi'yi korumaya hazırlanıyor

Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Çin'in askeri ve siyasi kanalları aracılığıyla yaptığı sert uyarılara rağmen Pelosi'nin bugün yerel saatle 22.30'da başkent Taipei'de yer alan Songshan Havalimanı'na inmesinin beklendiği öne sürülmüştü. Pelosi'nin ayrıca yarın Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edilmişti. Tayvan polisi de ziyaret ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini arttırdı. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Taipei Şehri Polis Departmanı'nın Pelosi'nin kalacağı otelin güvenliğini sağlamak ve konvoyun geçeceği kavşaklarda trafik kontrolü yapmak için 350-400 polis memurunu görevlendirildiği öğrenildi. Tüm bu hazırlıklara ek olarak Ulusal Polis Teşkilatı da ziyaret için özel korumalar görevlendirecek.

Tehdit mailleri gönderildi

Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada Pelosi'nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı bildirdi. Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.

Pelosi'nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan ise belirtilmemişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak kabul eden Çin yönetimi, 'barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın kontrolünü ele geçirmeyi isterken, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor. - TAİPEİ

YORUMLAR
500
Asya borsaları, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine ilişkin endişelerle sert düştü Asya borsaları, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine ilişkin endişelerle sert düştü VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Asya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tayvan'da Çin Alarmı: Askeri tedbirler artırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:03:49. #1.12#
SON DAKİKA: Tayvan'da Çin Alarmı: Askeri tedbirler artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement