TBB Meclisi\'nde Mersin\'i temsil edecek üyeler seçildi

Politika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi'nde Mersin'i temsil edecek üyeler seçimle belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen seçimde 13 ilçe için kurulan 7 sandıkta, CHP ve Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu 2 blok liste oylamaya sunuldu. Seçimi, CHP grubunun teklif ettiği liste kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan'ın başkanlık ettiği ve ilçe nüfusları en fazla olan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın katip üye olduğu oturumda, belediye başkanları ve meclis üyeleri oy kullandı. 13 ilçe için kurulan 7 sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve MHP ile AK Parti'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu 2 blok liste divan başkanlığına yazılı teklif edildi. 13 asil ve 7 yedek üyenin gizli oyla seçildiği oylama sonucunda, CHP grubunun teklif ettiği listede yer alan üyeler seçimi kazandı.

TBB Meclis Üyesi seçimlerinin yapılmasıyla ilgili bilgi veren Uyan, "Büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları ve nüfusu 100 bin ve daha fazla olan ilçe belediye başkanları, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nin doğal üyesi olduğundan, bunlar için herhangi bir seçim yapılmadı. Ancak bu üyeler yapılacak seçimde oy kullanabildi. Tüm oylama çalışmaları, divan gözetiminde ve başkanlığında yapıldı" dedi.

Seçim sonucuyla ilgili detayları da paylaşan Uyan, "Kazanan asil üyeler Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu ile Meclis üyeleri Mahmut Dönmez, Murat Sakuçoğlu, Orhun Çakır, Gülşah Yıldırım Genç, Hamit Mert Avcı, İsmet Kırboğa, Feride Aslan Bilgiç, Tamer Güner ve Tekin Mutlu'dan oluşurken, yedek üyeler Murat Çetinel, Nesim Topukçu, Mehmet Halil Demir, Deniz Gürocak, Hande Kerimgiller, Gürol Akbaş ve Muhammet Cingöz'den oluşmuştur" diye konuştu. - MERSİN