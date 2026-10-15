TBB meclisinde başkan vekili seçimini Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kazandı - Son Dakika
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TBB meclisinde başkan vekili seçimini Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kazandı

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TBB meclisinde başkan vekili seçimini Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kazandı
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TBB meclisi, Başkan Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçmek için Ankara'da toplandı. Dört tur süren oylamada Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı geçerek TBB Başkan Vekili seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) meclisi başkan vekili seçmek üzere toplandı. Toplantıda TBB Başkan Vekili Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 22'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddeleri uyarınca Ankara Valiliğinin çağrısı doğrultusunda TBB meclisi Ankara'da 'Başkan Vekili Seçimi Yapılması' gündemiyle bir araya geldi. Yapılan meclis toplantısında, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu. 863 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen başkan vekili seçiminde ilk ve ikinci turda üye tam sayısının üçte ikisine denk gelen 576 oy arandı. İlk turda Ünlüce 409 oy alırken Büyükakın ise 369 oy aldı, 4 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci turda Ünlüce 403 oy alırken Büyükakın ise 385 oy aldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise salt çoğunluğu sağlayan 433 oy arandı ancak ulaşılamadı. 3'üncü turda 769 oy kullanılırken Ünlüce 406 oy, Büyükakın 363 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı. 3 tur sonucunda başkan vekili seçilememesi üzerine dördüncü turda 790 oy kullanıldı. 369 oy alan Büyükakın'ı geride bırakarak 417 oy alan Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, TBB Başkan Vekili olarak seçildi. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

"Belediyelerimiz için, sizler için hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil bir şekilde bu görevi yürüteceğime dair sizlere de söz veriyorum"

TBB Başkan Vekili seçilen Ünlüce zafer konuşmasında, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Vahap Seçer'e vekalet etmek üzere bu göreve seçilmiş bulunuyorum. Kendisinin özgürlüğüne hızlıca kavuşup bu görevi ona teslim edinceye kadar belediyelerimiz için, sizler için hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil bir şekilde bu görevi yürüteceğime dair sizlere de söz veriyorum. Bu saate kadar çok beklediniz, o yüzden konuşmamı çok uzatmayacağım. Haftaya nasıl olsa olağan genel kurulumuz var, konuşmanın büyük bölümünü orada yapmak üzere tekrar tekrar bu saate kadar bekleyen, özveriyle oyunu kullanan ve seçimin adil ve eşit bir şekilde, demokratik bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde geçmesine vesile olan değerli divanımıza ve diğer adayımız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde birlikte çalıştığımız için bir hukukumuz var. Hem seçim öncesinde hem de seçim sırasında birlikte mutabakatla bu seçimin hiç kimsenin kafasında en ufak bir soru işareti kalmayacak şekilde, dürüstlükle, sadellikle geçmesi konusunda sözleşmiştik, öyle de geçti. Tekrar teşekkür ediyorum başkanım, sağ olun var olun" dedi.

Kaynak: İHA
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