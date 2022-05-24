TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler Oldu - Son Dakika
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler Oldu

24.05.2022 16:44

AKP’li Yılmaz Tunç’un istifası ile boşalan TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı’na, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler seçildi. Cahit Özkan’ın istifası ile boşalan AKP Grup Başkanvekilliğine yarın Yılmaz Tunç’un getirilmesi bekleniyor.

AKP'li Yılmaz Tunç'un istifası ile boşalan TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı'na, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler seçildi. Cahit Özkan'ın istifası ile boşalan AKP Grup Başkanvekilliğine yarın Yılmaz Tunç'un getirilmesi bekleniyor.

Cahit Özkan iki hafta önce AKP politikasından farklı bir çıkış yaparak, "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" açıklamasını yapmış, AKP Sözcüsü Ömer Çelik de kendisini yalanlamıştı. Özkan da geçen hafta yapılan AKP MYK toplantısında "görevden affını istirham ettiğini" duyurmuştu.

Cahit Özkan'dan boşalan AKP Grup Başkanvekilliği'ne, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirileceği duyurulmuştu. Bunun üzerine Tunç, iki görevi birden yürütme imkanı olmadığı için TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Tunç'un yarın toplanacak AKP Grubu'nda Grup Başkanvekilliğine getirilmesi bekleniyor.

TBMM Adalet Komisyonu, bugün başkanlık seçimi için Başkanvekili, AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında toplandı. Başkanlık adaylığı için AKP ve MHP ortak önerge sundu ve seçim sonucunda tek aday olan AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, oy çokluğu ile Adalet Komisyonu Başkanı seçildi. Seçimde, 17 kabul, 5 boş oy kullanıldı. Seçimlere 16 AKP ve MHP'li üyelerin yanı sıra 4 CHP'li, 1 HDP'li, 1 İYİ Partili üye katıldı.

Güler, "Yeni vazifeler her zaman bizi bekliyor. Bir geleneği devam ettireceğiz. Bu çalışma disiplinini devam ettireceğiz" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler Oldu
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler Oldu
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler Oldu
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler Oldu

YORUMLAR
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TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kılıç: 'Müttefiklerimizden talebimiz, sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olmaları' TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kılıç: 'Müttefiklerimizden talebimiz, sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olmaları'
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

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