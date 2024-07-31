TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsmail Heniyye'nin suikastını lanetledi

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastı lanetledi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, " Filistin'in onurlu mücadelesinin lideri Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin, Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Filistin halkı için mücadele ederek şehadete eren Heniyye'ye Allah'tan rahmet; Filistinlilere başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.