Yeni Sivil Anayasa Çağrısı: Adaletin Temelini Oluşturuyor

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, demokrasi, hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin kalıcı hale gelmesinin, yeni ve sivil bir anayasa ile mümkün olduğunu ifade etti.

Yüksel, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, adaletin, devletin varlığının ana unsuru olduğunu belirtti. Yüksel, adaletin sosyal barış, huzur, refah ve kalkınmanın da arkasındaki güç olduğunu vurguladı.

Adalet hizmetlerinde kaliteyi yükselterek yargıya güveni en üst seviyeye çıkarmanın ve milletin ihtiyaçlarını karşılamanın herkesin görevi olduğunu belirten Yüksel, "Amacımız, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini tesis etmektir. Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir. Ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartlarının yükseltilmesi, insan hak ve hürriyetlerinin genişletilmesi, adaletin erişilebilir olması ve hızlı bir şekilde tecellisi amacıyla önemli reformlar gerçekleştirdik. Demokrasi, hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin kalıcı hale gelmesi yeni ve sivil bir anayasa ile mümkündür." değerlendirmesini yaptı.

" Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı adalettir" ifadesini kullanan Yüksel, adaletin anahtarının da insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü esas alan, sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni bir anayasa olduğunu aktardı.

Türkiye'nin tüm insanlık için adalet arayışı içerisinde olduğunu, insanlığın hak ve adalet talebini her platformda dile getirdiğini belirten Yüksel, dünyanın 10 ayı aşkın süredir Filistin topraklarında adaletsizliğe ve zulme şahit olduğunu anımsattı.

Yüksel, "Tüm dünya, hastalıklı zihniyetleri uğruna çocuk, kadın, sivil ayırt etmeksizin katliam yapan bir terör devletinin soykırımına sessiz kalmaktadır. Tarihin hiçbir döneminde zalimler eksik olmamıştır ancak zulüm de payidar olamamıştır. Bize düşenin küresel adalet mücadelemizi sürdürmek olduğunu biliyor, zalimlerin yol açtığı adaletsizliklerin de bir gün sona ereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksel, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla görevlerini ifa eden yargı mensuplarının ve yargı teşkilatının yeni adli yılını kutladığını kaydetti.