Yeni Sivil Anayasa Çağrısı: Adaletin Temelini Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeni Sivil Anayasa Çağrısı: Adaletin Temelini Oluşturuyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, demokrasi, hak ve özgürlükler alanında kaydedilen ilerlemenin kalıcı hale gelmesinin, yeni ve sivil bir anayasa ile mümkün olduğunu ifade etti. Yüksel, adaletin sosyal barış, huzur, refah ve kalkınmanın da arkasındaki güç olduğunu vurguladı.

02.09.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, demokrasi, hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin kalıcı hale gelmesinin, yeni ve sivil bir anayasa ile mümkün olduğunu ifade etti.

Yüksel, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, adaletin, devletin varlığının ana unsuru olduğunu belirtti. Yüksel, adaletin sosyal barış, huzur, refah ve kalkınmanın da arkasındaki güç olduğunu vurguladı.

Adalet hizmetlerinde kaliteyi yükselterek yargıya güveni en üst seviyeye çıkarmanın ve milletin ihtiyaçlarını karşılamanın herkesin görevi olduğunu belirten Yüksel, "Amacımız, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini tesis etmektir. Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir. Ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartlarının yükseltilmesi, insan hak ve hürriyetlerinin genişletilmesi, adaletin erişilebilir olması ve hızlı bir şekilde tecellisi amacıyla önemli reformlar gerçekleştirdik. Demokrasi, hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin kalıcı hale gelmesi yeni ve sivil bir anayasa ile mümkündür." değerlendirmesini yaptı.

" Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı adalettir" ifadesini kullanan Yüksel, adaletin anahtarının da insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü esas alan, sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni bir anayasa olduğunu aktardı.

Türkiye'nin tüm insanlık için adalet arayışı içerisinde olduğunu, insanlığın hak ve adalet talebini her platformda dile getirdiğini belirten Yüksel, dünyanın 10 ayı aşkın süredir Filistin topraklarında adaletsizliğe ve zulme şahit olduğunu anımsattı.

Yüksel, "Tüm dünya, hastalıklı zihniyetleri uğruna çocuk, kadın, sivil ayırt etmeksizin katliam yapan bir terör devletinin soykırımına sessiz kalmaktadır. Tarihin hiçbir döneminde zalimler eksik olmamıştır ancak zulüm de payidar olamamıştır. Bize düşenin küresel adalet mücadelemizi sürdürmek olduğunu biliyor, zalimlerin yol açtığı adaletsizliklerin de bir gün sona ereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksel, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla görevlerini ifa eden yargı mensuplarının ve yargı teşkilatının yeni adli yılını kutladığını kaydetti.

Kaynak: AA

tbmm adalet komisyonu, İnsan Hakları, Cüneyt Yüksel, Demokrasi, Politika, Güncel, Refah, Hukuk, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Sivil Anayasa Çağrısı: Adaletin Temelini Oluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Yargıtay Savcısı İşçimen’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
13:21 Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 16:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Sivil Anayasa Çağrısı: Adaletin Temelini Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement