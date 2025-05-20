TBMM Başkanı Kurtulmuş, 81 ilden ve 10 ülkeden gelen gençlerle buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, farklı etnik unsurlarıyla, farklı mezhep anlayışlarıyla hep beraber hepimiz Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 81 ilden ve 10 ülkeden gelen gençleri TBMM Tören Salonu'nda ağırladı. Kurtulmuş, milletin dayanışma ruhuyla kurtuluş mücadelesi başlattığını belirterek, " Samsun'dan başlayan yol, ardından Amasya Tamimi, Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle tamamlanan o cumhuriyete giden yolu, milli kurtuluş mücadelesinin iradesi ne kadar da güçlü, ne kadar da sağlam bir irade, o mücadelenin içerisinde bize birkaç temel husus miras bırakılmıştır. Bunlardan bir tanesi manda ve himaye asla kabul edilemez. O günün şartları içerisinde böylesine dağılmış bir milletin ancak başka bir takım milletlerden destek alarak bugünkü tabiriyle bazı mandaları kabul ederek ayakta durabileceğine inananlar vardır. Ancak Mustafa Kemal ve arkadaşları 'manda ve himaye kabul edilmeyecek' dediler. Bizim milletimizin asli ruh halinin bağımsızlık ve kendi kendine güven olduğunu kendi ayakları üzerinde durmaktan ibaret olduğunu anlayarak yola başladılar. ve bu çerçevede milli iradeyi ortaya koyan bir anlayışla kurtuluş mücadelesi örgütlendi. Aslında dönemler değişiyor ama insanların maalesef davranışları değişmiyor. Bugün de Türkiye'de çok az sayıda da olsa bazı kesimlerin hala manda ve himayeden medet umduklarını üzülerek görüyoruz. 'Başkası ne der? Başkasının gücüyle Türkiye nasıl ayakta kalır?' Biz bize yeteriz. Bu kurtuluş mücadelesinin bize ikinci olarak verdiği ders, öğrettiği husus Misak-ı Milli sınırları içerisinde bazen topraklarımızın her tarafının bizim aslında vatanımızın bir parçası olduğudur. Bugün Osmanlı Cihan Devleti dağılmış olsa da o bakiyenin üzerinde devam eden çok sayıda dostluklarımızın, gönül köprülerimizin varlığını biliyoruz. Ülkelerin halkları farklı olsa da bu farklı ülkelerde bizimle aynı hissiyatı sahip, bizimle aynı geçmişe sahip ve aynı gelecek ülküsüne sahip olan halkların olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye konusunda ise Kurtulmuş, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Allah'a çok şükür, uzun bir süredir emperyalist projenin uygulanması sonucu maalesef terörle yıllarını kaybetmiş olan bir ülke olarak, artık terörü bütünüyle geride bırakarak terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz. 40 bini aşkın evladımız şehit olmuş, binlerce insan heba edilmiştir. Şimdi tam da bu noktada Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefiyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, farklı etnik unsurlarıyla, farklı mezhep anlayışlarıyla hep beraber hepimiz Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yaptığı konuşmasında, yüksek teknolojiye sahip TCG Anadolu gemisinin İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığını belirterek, "İçimizdeki o ateş hala devam ediyor, Samsun'da gemiyi karşılıyor. Mücadele şehri Samsun, ilk ateşin yakıldığı şehir, Samsun halkımızla beraber gençlerimizle Sayın Milli Savunma Bakanımızla güzel bir karşılama gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Öğrenci temsilcisi Senem Akın da milletin 19 Mayıs 1919'da başlayan mücadelesiyle dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyleyerek, bu mesajın; inat, azim ve kararlılık olduğu müddetçe bir milletin önünde hiçbir kuvvet bulunamayacağı olduğunu ifade etti. - ANKARA