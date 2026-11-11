TBMM Başkanı Kurtulmuş, ATO Başkanı Baran ve yönetim kurulunu makamında kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ATO Başkanı Baran ve yönetim kurulunu makamında kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATO Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından makamında kabul edildi. TBMM Başkanlığı açıklamasına göre kabul, basına kapalı yapıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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