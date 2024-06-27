TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa'daki dostlarla yakın işbirliği içinde olmayı arzu ettiğini belirtti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa'daki dostlarla yakın işbirliği içinde olmayı arzu ettiğini belirtti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi birtakım yıkıcı fikirlerin Avrupa'yı siyaseten zehirlemesine karşı olduğunu belirterek, Avrupa'daki dostlarla yakın işbirliği içinde olmayı arzu ettiğini söyledi. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ise Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini ve Türkiye ile savunma sanayi alanında olan işbirliklerinden memnun olduklarını ifade etti.

27.06.2024 14:38
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi birtakım yıkıcı fikirlerin Avrupa'yı siyaseten zehirlemesine karşı olduğunu belirterek, "Bunun için Avrupa'daki dostlarımızla yakın işbirliği içinde olmayı arzu ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti. Kurtulmuş, görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yıl dönümüne denk gelen bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki dostluk ilişkisine dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin çok taraflı platformlarda Estonya ile yakın ilişki içerisinde olduğunu bildirdi.

Avrupa Parlamentosu, AGİT PA ve NATO PA'da iki ülke arasındaki ilişkilerin parlamenter diplomasi boyutunda devam ettiğini kaydeden Kurtulmuş, Türkiye ile Estonya hükümetleri arasında sıcak ve samimi ilişkiler bulunduğunu, parlamentolar arasında da ilişkilerin artırılmasını önemli bulduklarını söyledi.

Geçen yıl ekim ayında Estonya Meclis Başkanı ile Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'nda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Kurtulmuş, bu ilişkilerin önce dostluk grupları nezdinde ardından da çok taraflı platformlarda artarak devam etmesi kararlılığında olduklarını söyledi.

Estonya'ya başından itibaren Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği çerçevesinde verdiği destek için müteşekkir olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin AB üyelik perspektifi samimi bir şekilde devam etmektedir. Ancak AB'nin çifte standartlı davranışlarını hiçbir zaman kabul etmediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Estonya'nın Türkiye'nin tam üyelik süreçlerine verdiği desteğin devam etmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'daki dostlarımızla yakın işbirliği içinde olmayı arzu ediyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, son gelişmelerin Avrupa'da güvenlik ve işbirliği ihtiyacını had safhaya ulaştırdığının altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan üçüncü yılını geride bıraktığımız Ukrayna- Rusya Savaşı'nın başta Avrupa kıtası olmak üzere tüm dünyaya yaymakta olduğu güvensizlik ortamı, diğer taraftan Avrupa'da son seçimlerle birlikte su yüzüne çıkan aşırı sağın neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde yükselişe geçmesi Avrupa'nın en önemli ihtiyaçlarından birisinin güvenlik ve işbirliği olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye, bu anlamda Avrupa kıtasının güvenlik ve işbirliğinin Türkiye ve Avrupa ilişkilerinde en hassas konulardan biri olduğunun farkındadır. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın adil ve hakkaniyetli bir şekilde sona erdirilmesini istemektedir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi birtakım yıkıcı fikirlerin de Avrupa'yı siyaseten zehirlemesine karşıdır. Bunun için Avrupa'daki dostlarımızla yakın işbirliği içinde olmayı arzu ediyoruz."

"Dünya barışına büyük bir tehdit"

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 100. yılının kutlandığı bu dönemde Türkiye'nin geçmişte ülkesine olan desteğini unutmadıklarını belirterek, Sovyetler Birliği tarafından ülkesinin ilhak edilmesi girişimlerine karşı Türkiye'nin her zaman Estonya'nın yanında olduğunu söyledi.

Estonya'nın Türkiye ile olan dostluğuna ve müttefikliğine büyük önem atfettiklerini dile getiren Karis, Türkiye'nin Baltık meselelerindeki mevcudiyetini de her zaman desteklediklerini kaydetti.

Karis, savunma alanında alınacak önemli kararlara Türkiye'nin dahil olması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yalnızca çevre ülkeleri ya da komşu ülkeleri etkilemekle kalmadığını, Avrupa kıtasında herkesin güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Karis, bu savaşın, sınırları aşan, dünya barışına büyük bir tehdit olduğunu bildirdi.

Karis, "Temennimiz; hakkaniyetli bir şekilde barışın tesis edilmesi. Ama şu da bir gerçek ki Ukrayna ordusunun askeri olarak desteklenmesi gerek." dedi.

"Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Temennimiz Türkiye'nin mümkün olan en kısa sürede AB'ye üye olması yönünde." değerlendirmesinde bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye ile savunma sanayi alanında olan işbirliklerinden de memnun olduklarını dile getirdi. Karis, gelecekte bunun kapsamının artırılmasını istediklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, hayatın her alanına derinleştirilmesi gerektiğini ifade eden Karis, siber güvenlik, savunma sanayi gibi alanlarda daha yeni işbirliklerine adım atmak istediklerini ve bununla ilgili temaslar gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından Estonya Cumhurbaşkanı Karis ve heyetiyle yemekte bir araya geldi.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Estonya, Güvenlik, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa'daki dostlarla yakın işbirliği içinde olmayı arzu ettiğini belirtti - Son Dakika

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