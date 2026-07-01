TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hacı Murat İbrahim ile Görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Kurucu Başbakanı ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim ile bir araya geldi.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Kurucu Başbakanı ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim ve beraberindeki heyeti kabul etti" denildi.