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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum. - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Hakem Umut Meler\'e yapılan saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum.
12.12.2023 - 00:01,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin, "Saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık, böyle bir şey olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Kurtulmuş, "Bu akşam yapılan maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık, böyle bir şey olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de olayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Futbol karşılaşmalarının toplumsal kaynaşmanın yaşandığı ortamlar olduğunu ifade eden Güler, 27'nci Yasama Dönemi'nde sporda şiddete karşı düzenlemelerin yapıldığını ve cezaların artırıldığını dile getirdi.

Güler, "İlgili kulüp başkanı kişi, meydana getirdiği şiddet eyleminden dolayı ihraç istemiyle disiplin kuruluna gidecek. Adli soruşturma da başlatıldı. İlgili kişiye gerekli yasal soruşturmayı cumhuriyet savcılığı başlatmış." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da olaya tepki göstererek, "Az önce Ankara'da bir maç yapıldı, Ankaragücü-Rizespor maçı. İki kulübün taraftarları da başımızın tacı ama parti kurucunuz, eski milletvekiliniz, UEFA'da görev yapan bir hakemi hastanelik etti. Dört kişi gözaltına alındı. Bu beyefendi şeker hastası olduğu gerekçesiyle şu anda hastanede tutuluyor. 2032'de İtalya ve Türkiye'nin ortak yapacağı Avrupa Şampiyonası'nın da tehlikeye gireceğini biliyor musunuz?" diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum. - Son Dakika
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