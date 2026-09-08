TBMM Başkanı Kurtulmuş: Irak'ın da terörden kurtulacağını ümit ediyoruz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yaklaşımının tüm bölgeyi etkileyeceğini belirterek, Iraklı kardeşlerin de en kısa sürede terörden kurtulmasını ümit ettiğini söyledi. Kurtulmuş'un açıklamaları, bölgesel işbirliği ve terörle mücadelede kararlılık mesajı olarak değerlendirildi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye etki edeceğini, Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden kurtulacağını ümit ediyoruz"
Kaynak: AA
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