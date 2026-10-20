TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kemalettin Altıntaş için başsağlığı mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kemalettin Altıntaş için başsağlığı mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla vefat eden Kemalettin Altıntaş için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, ömrünü Kur'an-ı Kerim hizmetine adayan Altıntaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Kemalettin Altıntaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ömrünü Kur'an-ı Kerim hizmetine adayan, tevazusu ve güzel ahlakıyla gönüllerde iz bırakan muhterem Kemalettin Altıntaş hocamıza Cenabıallah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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