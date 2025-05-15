TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kudüs ve Gazze'deki Soykırımın Sahipleri Tarihten Silinecek - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kudüs ve Gazze'deki Soykırımın Sahipleri Tarihten Silinecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapanlar tarihten silindiyse, şu anda Kudüs'teki soykırımın, Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek, isimleri bile hatırlanmayacak" dedi.

15.05.2025 14:29
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapanlar tarihten silindiyse, şu anda Kudüs'teki soykırımın, Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek, isimleri bile hatırlanmayacak" dedi.

TBMM'de, 'Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 yaşında' programı düzenlendi. TBMM ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliğinde Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, milletvekilleri, Aliya İzzetbegoviç'in kızı Sabina Berberoviç ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Türkçe ve Boşnakça eserlerin olduğu türküler seslendirildi.

'SAVAŞIN DA AHLAKI OLDUĞUNU ÖĞRETTİ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'in hatırasının sürdürülmesi ve miras bıraktığı geleneğin sonraki nesillere aktarılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'in, 'bilge lider' olarak tanımlandığına vurgu yaparak, "Aliya İzzetbegoviç'i öne çıkaran en önemli hususiyetlerden birisi de ahlakı sadece, 'bireysel ahlak' olarak algılamamasıdır. Tam tersine ahlakın, hayatın bütün safhalarını kapsayan fevkalade önemli bir değerler sistemi ve değerler sistematiği olduğunun bilincinde olmasıdır. Bunu ikili ilişkilerinde gösterdiği gibi, insanlarla olan ilişkilerinde ve toplumlarla olan ilişkilerinde de gösterdi. Ama herhalde bize, insanlığa verdiği en büyük ders; savaşın da bir ahlakı olduğunu öğretmesidir. Boşnakların o katliamlardan, baskılardan, kuşatmalardan kurtulup artık coşkun bir şekilde ilerlemeye geçtikleri günlerde, yavaş yavaş köylerini, ilçelerini, şehirlerini yeniden kazanmaya başladıkları, fethetmeye başladıkları günlerde, hem de ordusunun önünde askerlerine yaptığı konuşmada verdiği o ders, insanlığın en büyük derslerinden birisidir" diye konuştu.

'SREBRENİTSA, İNSANLIK ONURUNA SAHİP ÇIKMANIN ADIDIR'

Kurtulmuş, Bosna Hersek'te 1995 yılında Sırp askerlerinin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 8 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Srebrenitsa Soykırımını hatırlattı ve dünyanın geçmişte yaşanan soykırımları unuttuğunu ekledi. Kurtulmuş, "Srebrenitsa, insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır. Bugün Gazze'de şehit edilen o masum ve mazlum insanların anısına sahip çıkmıyoruz, Gazze'ye sahip çıkmak, insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır. Bütün insanlık alemi olarak, yeryüzünde kurulan ve her gün güçlenen insanlık cephesinin sayesinde, Gazze'de yaşanan bu soykırıma karşı direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz. Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapanlar tarihten silindiyse, şu anda Kudüs'teki soykırımın, Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek, isimleri bile hatırlanmayacak" dedi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin Bosna-Hersek'i devlet olarak ilk tanıyan ülke olduğunu vurguladı ve Aliya İzzetbegoviç'in Bosna-Hersek'i Türkiye'ye emanet ettiğini aktardı.

Kurtulmuş, " Saraybosna'nın Bursa'dan ayrılması mümkün değildir. Halep'in Gaziantep'ten ayrılması mümkün değildir. Şam'ın başka şehirlerimizden ayrılması mümkün değildir. İşte biz onun için Bosna Hersek'e bakarken, sadece bir nostalji olması için değil, tarihten aldığımız güçle, aynı milletin, aynı ülkenin, aynı coğrafyanın bir bütünleyici iki parçası olarak görüyor ve kıyamete kadar da Bosna-Hersek, Türkiye'nin bir parçası olarak kalacak" dedi.

Haber-Kamera: Aliekber METE- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, Srebrenitsa, Edebiyat, Politika, Kültür, Gazze, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kudüs ve Gazze'deki Soykırımın Sahipleri Tarihten Silinecek - Son Dakika

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