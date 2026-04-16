TBMM Başkanı Kurtulmuş PAB Toplantısında

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamındaki PAB Yönlendirme Komitesi toplantısına katıldı.
Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Genel Kurul gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda, PAB Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Yönlendirme Komitesi üyeleri yer aldı.
