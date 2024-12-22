TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sarıkamış şehitlerini andı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan askerleri andı.

Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde, Sarıkamış'ın aziz şehitlerini saygıyla, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Vatan, hürriyet ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahraman askerlerimizin Allahuekber Dağları'nda yazdığı bu destanı; onların torunları olarak bir asır sonra dahi hayırla hatırlıyor, onların mirasını gelecek nesillere aktaracağımıza söz veriyoruz."