TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında rahmetle andı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında rahmetle andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında sosyal medya paylaşımıyla andı. Kurtulmuş, Karakoç'un geride bıraktığı külliyatın nesillere ilham vermeye devam edeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünce ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden üstat Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Geride bıraktığı külliyatı, fikir dünyamıza kazandırdığı derinlik ve medeniyet tasavvuruyla nesillere ilham vermeye devam edecektir. Ruhu şad olsun."

Kaynak: AA
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