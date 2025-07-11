TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık bugün açıkçası Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte" - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık bugün açıkçası Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Srebrenitsa\'nın utancı altında ezilen insanlık bugün açıkçası Gazze\'nin utancı altında daha fazla ezilmekte"
11.07.2025 16:23
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Türkiye Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık bugün açıkçası Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte, daha fazla büyük bir yükün altında kalmaktadır" dedi.

Türkiye Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, " Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık bugün açıkçası Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte, daha fazla büyük bir yükün altında kalmaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 30'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında gerçekleştirilen anma programında konuşan Kurtulmuş, Srebrenitsa'da öldürülen soykırım kurbanlarının bulunabilen kemiklerinin toprağa verilebildiğini ifade ederek, "Srebrenitsa'nın insanlarına, Bosna Hersek'in halkına karşı ağır bir mahcubiyetin içerisindeyiz. Hepimiz bu mahcubiyeti hissediyoruz. Ama aynı zamanda soykırım meselesine sahip çıkmak ve Srebrenitsa'da yaşananları unutturmamak için uluslararası camianın değerli insanları olarak da her platformda sesimizi yükseltmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, 11 Temmuz'un geçen yıl BM'de "Soykırımını Anma ve Düşünme Uluslararası Günü" olarak ilan edildiğini anımsatarak, kararın önemli bir adım olduğunu ancak geç kalınmış bir özür niteliği taşıdığını belirtti.

Srebrenitsa'dan alınan derslerle bundan sonra benzer durumların yaşanmaması için gayret sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bosna Hersek'in kurucusu, bilge lider Aliya İzetbegoviç'in değerli sözünü hatırlatarak bu toplantıyı anlamlandırmak isterim, 'Sakın soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Modern zamanlarda üç tane önemli soykırıma şahit olduk. Bunlardan birisi Auschwitz, bir diğeri burası Srebrenitsa, bir diğeri de biz burada konuşurken Gazze'de devam eden Gazze soykırımı"

Kurtulmuş, çıkarılması gereken dersler arasında ilk sırada uluslararası camianın sessizliği olduğuna dikkati çekerek, "İkincisi, her üç soykırımın sorumluları da aynı tip insanlardır. Adolf Hitler'in, Ratko Mladiç'in, Binyamin Netanyahu'nun birbirinden hiçbir farkı yoktur, aynı davranışa sahip insanlardır. Üçüncüsü ise her birisinde etnik temizlik ile hareket edilmiştir. Karşısında düşman gördükleri halkı tamamen yok etmek üzere kurulmuş olan eylemlerdir" dedi.

"Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık bugün Gazze'de daha fazla eziliyor"

Srebrenitsa'nın ardından Gazze'de şahit olunan durumun uluslararası hukukun metin olarak var olduğunu ancak hakikatte olmadığını belirten Kurtulmuş, "Çünkü adaletle hakikat arasındaki bağ kopmuştur. Adalet güçlüler tarafından esir alınmış, adalet, gücü olanların elinde bir oyuncak haline dönmüştür. Onun için diyoruz ki eğer soykırıma karşı çıkacaksak, bunun bütün temellerini ortaya koymak ve dünyanın hiçbir yerinde bir daha soykırım olmaması için birlikte hareket etmek zorundayız" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, "Bugün buradaki tören her birimize çok şey öğretiyor. Buradaki tören, aslında 30 yıl sonra bile ancak bir ceset isimlendirilebiliyorsa düşünün ki yaşanan vahşet ne kadar büyük oranlarda. Burada soykırım işlendikten yıllar sonra çamurların arasından uluslararası camianın da desteğiyle cesetler çıkarılırken, korkarım ki şimdi aynı manzarayla yakın bir gelecekte de karşı karşıya kalırız" dedi.

Gazze'de 60 bin kişinin öldürüldüğünü ve orada da bina yıkıntıları arasından binlerce isimsiz ceset çıkarılacağını aktaran Kurtulmuş, "Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık, bugün açıkçası Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte, daha fazla büyük bir yükün altında kalmaktadır. Hep beraber, buradan, Srebrenitsa'dan geçmiş bütün soykırımların ağır yükü altında kalan insanlık adına, bu duyarlılığı gösteren siz değerli uluslararası camianın mensuplarıyla beraber bundan sonraki bütün soykırımları engellemek için bir dayanışma içerisinde olalım" vurgusu yaptı.

Kurtulmuş, Srebrenitsa anneleri ve Bosna Hersek halkının ortaya koyduğu mücadelenin herkese örnek olması gerektiğini ifade ederek, "Her bir insan yaratılışta eşittir. Hiçbir insanın bir diğerinden hiçbir gerekçeyle üstünlüğü yoktur. Bunu bilerek, buna sahip olarak insanlığın bütün mirasına inşallah sahip çıkacağız"" dedi.

Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yıl dönümünde bugün 7 soykırım kurbanının defnedileceğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bugün defnedeceğimiz 7 Srebrenitsalı şehidi rahmetle anıyorum ve inanın ki ruhlarının bu salonda, bizlerle birlikte olduğunu biliyorum. Cenab-ı Allah, Srebrenitsa şehitlerini rahmetiyle muamele etsin. Cennet-i Ala'da ağırlasın ve yeryüzünün en şerefli insanları olarak öte tarafta onları mükafatlandırsın." - SREBRENİTSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, srebrenitsa, Politika, Türkiye, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık bugün açıkçası Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte' - Son Dakika

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