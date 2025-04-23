TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir.

23.04.2025 08:56
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak, ülkemizi her alanda geliştirme iradesini taşıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesaj paylaştı. Kurtulmuş mesajında, "23 Nisan 1920'de aziz milletimizin tüm zorluklara rağmen ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclis, bugün 105. yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Hedefimiz, milletimizin refahını artırmak, demokrasimizi derinleştirmek ve hukuk devletini güçlendirmektir. Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak, ülkemizi her alanda geliştirme iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan temsilciler olarak bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz. Şevkle ve şerefle yürüttüğümüz yasama ve denetim faaliyetlerinde sosyal adaletin, eşitliğin, toplumsal barışın ve katılımcı demokrasinin tahkimi için durmaksızın çalışacağız. Bugün ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmek her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur" dedi.

23 Nisan'ın sadece bir bayram olmadığını, savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü taşıyan çocuklar için hatırlama ve vicdan günü olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak dünya çocuklarının güvenlik, eğitim, sağlık ve kültürel haklarına kavuşması için çaba sarf etmeyi insanlığın ortak vazifesi sayıyoruz. Bu bayram vesilesiyle 23 Nisan'ın yalnızca bir anma günü değil; geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Meclisimizin kapılarını halkımıza açarak, milletimizle daha güçlü bağlar kurmaya, özellikle çocuklarımızı ulusal egemenlik bilinci ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclisin tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

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