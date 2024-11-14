TBMM Başkanı Kurtulmuş\'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara ile Meclis'te bir araya geldi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Hara, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, basın mensuplarının yeni anayasa çalışmaları ve Meclis'teki siyasi partilerle ikinci tur anayasa görüşmelerinin olup olmayacağına ilişkin sorusuna yanıt verdi.

"MİLLET ADINA KARAR VERECEK OLAN YER TBMM'DİR"

Kurtulmuş'un yanıtı şu şekilde: "Türkiye'nin meselelerini çözüm yolu TBMM'dir. Burada farklı her türlü konu bir müzakere masasında ve diyalog ortamının getirdiği nezaket içerisinde konuşulur tartışılır. Millet adına karar verecek olan yer TBMM'dir. Şu anki 28. Dönem TBMM de, iftiharla ifade etmek isterim ki Cumhuriyet tarihinin demokratik temsil gücü en yüksek Meclis'idir. Halkın oylarının yüzde 95'i temsil ediliyor, 14 siyasi parti var, bu partilerden 6'sının da grubu var. Dolayısıyla müzakerenin, konuşmanın, görüşmenin yapılacağı yer TBMM'nin çatısı altındadır. Burada da tabii ki müzakere usulünü ciddi bir şekilde belirleyerek yolumuza devam ederiz"

"MÜZAKERE ETMEK KAÇINILMAZDIR"

Anayasa meselesi benim şahsi görüşümün olmasının çok ötesinde şu anda parlamentoda bulunan bütün siyasi partilerin istisnasız hepsinin ya seçim beyannamesinde ya parti programlarında yeni anayasa veya köklü bir anayasa değişikliği teklifi, halka karşı teklif edilmiştir. Partilerimizin büyük çoğunluğunun böyle bir talebi olduğuna göre bu talebin gerçekleşmesi için müzakere etmek de kaçınılmazdır.

"TÜRKİYE'NİN ARTIK 12 EYLÜL ASKERİ DARBE ANAYASASINDAN KURTULMASININ VAKTİ GELDİ"

Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde Türkiye'nin artık 12 Eylül askeri darbe anayasasından kurtulmasının vakti geldi. Bunu sadece ben değil, büyük çoğunluk söylüyor. Bununla ilgili çabayı Meclis ortaya koymak zorunda. Daha demokratik, daha katılımcı, güçler ayrımı prensibini fevkalade ciddi şekilde tahkim etmiş; denge-denetim mekanizmalarını kurmuş; hukukun üstünlüğünü bütün ana hatlarıyla gerçekleştirmiş; hak ve özgürlükler temelinde ve özellikle millet eksenli bir anayasayı yeniden konuşmak ve bu noktada sonuç alacak çalışmaları ortaya koymak hepimizin vazifesidir. Meclis Başkanı olarak da benim yapmam gereken müzakere ortamının olgun bir demokrasi içerisinde gerçekleşmesine ön ayak olmaktır. Ayrıca sadece TBMM ve parlamenterlerin görüşleri değil, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, farklı görüşü olan araştırma merkezlerinin, toplumun farklı kesimlerinin de bu süreçte anayasaya ilişkin görüşlerinin alınabileceği bir süreci yürütebilirsek, iyi niyetli şekilde bu tartışmaların müzakerelerini gerçekleştirebilirsek sonuç alınabileceğini düşünüyorum."