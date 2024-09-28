Kurtulmuş'tan Nasrallah Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Nasrallah Açıklaması

Kurtulmuş\'tan Nasrallah Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastle hedef alınmasını kınayarak, bu durumun bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal ve ilhak politikalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Kurtulmuş, uluslararası hukukun ihlali ve bölgedeki dengelerin tehlikeye atılması konularına da dikkat çekti.

28.09.2024 18:20
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Lübnanlı dini lider ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastle hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Lübnanlı dini lider ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastle hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur. Bu tür suikastların uluslararası hukuku yerle bir ettiğini ve bölgedeki kırılgan dengeyi daha da tehlikeye attığını görmezden gelip Netanyahu ve çetesini desteklemeye devam edenler de sorumludur ve hesap vereceklerdir. Soykırımcı Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ortamında vermesi ise uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir. İsrail hükümetimin soykırıma varan suçlarının hesabını vermemesinin oluşturduğu vahşi ve adaletsiz ortam, bölgedeki tüm halkların geleceğini tehdit etmektedir. Gazze'den Batı Şeria'ya, oradan tüm bölgeye uzanan direnişin arkasında, Filistin halkının haklı talepleri vardır. Filistin halkının bağımsızlık arzusu gerçekleşene kadar direniş varlığını sürdürecektir. Filistin davası uğruna canını veren tüm şehitleri, Hasan Nasrallah'ın şahsında bir kez daha rahmetle anarken, Lübnan halkına ve tüm Filistin dostlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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