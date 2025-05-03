TBMM Başkanı Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC\'de Gençlerle Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025 etkinliğinde, gençlere yerli ve milli teknoloji hamlesinin önemini vurguladı. Kıbrıslı gençlerin teknolojiyle buluşmasının ortak geleceğe duyulan inancı artırdığını belirten Kurtulmuş, dereceler elde eden gençleri kutladı ve etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

03.05.2025 21:10
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yerli ve milli teknoloji hamlesini gelecek nesillerle buluşturan TEKNOFEST KKTC'de, kalpleri güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle atan gençlerimizle bir araya geldik" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025 etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli teknoloji hamlesini gelecek nesillerle buluşturan #TEKNOFEST KKTC'de, kalpleri güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle atan gençlerimizle bir araya geldik. Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması, ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren evlatlarımızı kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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