TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır" dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleriyle TBMM Şeref Holü'nde iftar yaptı. İftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, eski Meclis Başkanları, milletvekilleri katıldı. Kurtulmuş iftarda yaptığı konuşmada, iki konuya vurgu yaptı. Kurtulmuş, TBMM önünde iki önemli konu olduğunu belirterek, bunların iç tüzük ve anayasa olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Bu Meclisin yani Cumhuriyetin ikinci asrı olan Türkiye yüzyılının ilk Meclisi olan ikinci görevi ise yeni, çağdaş, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasa yapmak mecburiyetidir. Türkiye'nin 150 yıllık tarihi içerisinde hep birilerinin kendini üstte gördüğü, ülke yönetme yetkisini, kendisinde gördüğü, bu çerçevede anayasayı yapmayı millete bırakmadığı kendilerinin yaptığı darbe ürünü Anayasalarla yönetilmiştir. Şimdi tekrar 1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır. Artık kaç kere değiştirilirse değiştirilsin 1980, 1960 darbelerinin o karanlık eserlerini bünyesinde taşıyan Anayasa'dan sivil siyasetinin kurtulma vakti gelmiştir" dedi. - ANKARA
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Hatay'da İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlar göre bin 77 farkla 2. sırada tamamlayan CHP'den Mehmet Duduoğlu sonuçlara itirazda bulundu.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesine ilişkin 'kapsamlı ve şeffaf bir bağımsız soruşturma' talep etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçlarıyla ilgili olarak hiç kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını belirtti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerde, oy kaybının nedenleri analiz edilecek ve hatalar üzerine gidileceği vurgulandı. Erdoğan, millete karşı olumsuz tutum sergileyenlerin hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını ifade etti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybettiği saldırının soruşturulması talimatını verdi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da WCK kurucusu Jose Andres'i arayarak taziyelerini iletti ve olayın kapsamlı bir soruşturma ile ele alınacağını belirtti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin yaptığı paylaşımda, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerde itirazlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. İtirazların yeniden değerlendirilmesinin ardından sonuçların kesinlik kazanacağını ifade etti.
İsrail işgali altındaki Kudüs'te binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek erken seçim çağrısıyla düzenlenen protestoya 3. gününde devam ediyor. Göstericiler, hükümeti savaşı kışkırtmakla suçlayarak istifa ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyor.
MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Aşkale'de sükunet ve huzurun devam edeceğini belirtti. Yurdagül, kötü niyetli kişilere seslenerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.
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