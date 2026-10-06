TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu heyetini basına kapalı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu heyetini basına kapalı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yasin El-Husban ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yasin El-Husban ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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