TBMM Başkanı Kurtulmuş ve devlet erkanından Anıtkabir\'e ziyaret

23.04.2026 10:43
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Törene Kurtulmuş'un yanı sıra; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Meclis Başkan Vekilleri ve milletvekilleri de katıldı. Kurtulmuş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 1'inci Meclis'in açılışının 106'ncı yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Türkiye demokrasisinin kalbi ve milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanını ziyaret etmenin heyecanını taşıyoruz. Milletin bağımsızlığına bizzat sahip çıktığı büyük bir günü ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan eden kurucu iradeyi tam 106 yıl sonra bir kez daha canıgönülden idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin temelinde yer alan ulusal egemenlik fikrini adaletin, demokrasinin, toplumsal barışın ve müşterek geleceğin teminatı olarak görüyoruz. İçinden geçtiğimiz çağda çatışmaların, her türlü eşitsizliğin, yoksulluğun ve küresel vicdanı yaralayan ağır insani felaketlerin en büyük yükünü çocuklar taşımaktadır. Böylesi bir dönemde 23 Nisan'ın manası daha da derinleşmektedir. Nitekim çocukları korumak, insanlık değerlerini ve medeniyet iddiamızı koruma meselesidir. Hedefimiz; her çocuğun güven içinde yaşadığı, nitelikli eğitime eriştiği, kendisini özgürce geliştirebildiği, bilimin, sanatın ve ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü güçlü toplumsal zemini tahkim etmektir. Milli egemenliği yaşatmanın en sahici yolu, çocuklara daha adil, müreffeh ve özgür bir vatan bırakmaktır. İstiklal kahramanlarımızın emaneti olan Cumhuriyet'i, Gazi Meclis'imizin tarihi sorumluluğuna yaraşır bir kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Milletimizin iradesine sadakatten, başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Zatıalinizi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
