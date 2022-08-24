Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu'yla görüştü - Son Dakika
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Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu'yla görüştü

24.08.2022 14:50
Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu'yla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Şentop, Li Zhanshu ile görüşmesinde, Yeniden Asya Girişimi kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin özel bir yerinin bulunduğuna işaret etti.

Parlamentolar arasında düzenli bir diyaloğu tesis etmek ve karşılıklı ziyaretleri artırmak suretiyle ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi istediklerini belirten Şentop, "Çin ile ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz." dedi.

Çeşitli alanlarda yürütülen projelerdeki iş birliğinin, ekonomik ilişkilere derinlik kazandıracağını vurgulayan Şentop, "Uluslararası hukukun hakim olduğu, barış ve adaletin tesis edildiği, refahın bütün ülkeler ve insanlar için kapsayıcı olduğu yeni ve adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu konuda aynı görüşte olduğumuzu duymaktan memnun oldum. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri gitmesi için parlamenter ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesine çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Uygur meselesinin Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Uygur Türkleriyle etnik, dini ve kültürel bağlarımız var. Türkiye'nin bu konudaki duruşu net, samimi ve ahlakidir. Diğer ülke topraklarında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarımızı, söz konusu ülkelerin iç işlerine karışmak için araçsallaştırma gibi bir anlayışımız olamaz. Biz bu insanları bulundukları ülkeler ile ülkemiz arasında bir köprü, iş birliği ve ilişkileri geliştirecek bir fırsat olarak görüyor, politikalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Soydaşlarımızın, bulundukları ülkede barış, huzur ve refah içerisinde; insan hakları temelinde hak ve hürriyetlere sahip oldukları bir iklimde yaşayabilmelerini ve ülkelerinin saygın birer vatandaşı olarak yaşadıkları ülkelere katkı verebilmelerini arzuluyoruz."

Çin tarafının talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Çin arasında çeşitli alanlarda yürütülen projelerdeki iş birliği ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Parlamentolar arası iş birliklerinin iki ülke ilişkilerine katkısı vurgulandı. Devlet Başkanlarının ortak iradesi neticesinde Türkiye-Çin ilişkilerinin son yıllarda ivme kazandığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu'yla görüştü - Son Dakika

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