TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye... - Son Dakika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye...

24.04.2022 12:38
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz." - ANKARA

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Mustafa Şentop, Milletvekili, Garo Paylan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop: '(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye... - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye... - Son Dakika
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