TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz." - ANKARA